Bogestra ist vorbereitet

Auch die Bogestra, bei Heimspielen in der Regel massiv gefordert, ist vorbereitet: „Damit wir den Besuchern eine dichte Zugfolge anbieten können, werden am Freitag vor dem Spiel und im Anschluss neben den Linienfahrzeugen zusätzliche Bahnen eingesetzt, auch der Einsatz von Doppeltraktionen ist vorgesehen“, kündigt Unternehmenssprecher Christoph Kollmann an.

Erschwert wird der Einsatz durch eine zurzeit laufende Gleisbaumaßnahme in Bochum-Wattenscheid, die bis Betriebsende am Freitag Bus-Ersatzverkehr zwischen August-Bebel-Platz und Ückendorfer Platz erforderlich macht. Um den Stadionverkehr zu unterstützen, wurde daher dafür gesorgt, dass Fahrzeuge und Personal aus Bochum zur Verstärkung nach Gelsenkirchen kommen können.

