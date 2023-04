Ein Plakat im Bogestra-Kundencenter: So läuft das Deutschlandticket bislang beim hiesigen Nahverkehrsbetrieb an.

ÖPNV Bogestra Gelsenkirchen: So läuft das Deutschlandticket an

Gelsenkirchen. Mit dem Deutschlandticket geht’s ab dem 1. Mai mit dem ÖPNV durch ganz Deutschland. So läuft das 49-Euro-Ticket bislang bei der Bogestra an.

Am Montag, 1. Mai, startet das Deutschlandticket: Für 49 Euro geht’s dann auf Reisen mit dem kompletten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland, ausgenommen sind der Fernverkehr und Angebote wie Flixtrain oder Flixbus. Ein Vorverkauf für das monatlich kündbare Ticket war bereits ab April möglich – und schon jetzt kann die Bogestra eine positive Bilanz ziehen.

Gelsenkirchen: So läuft das Deutschlandticket bei der Bogestra an

Rund 13.000 Kundinnen und Kunden hätten bis jetzt das Angebot genutzt, heißt es seitens des hiesigen Nahverkehrsunternehmens. Parallel seien rund 50.000 Abonnentinnen und Abonnenten angeschrieben worden, die mit einem der bisherigen Monatstickets wie etwa dem Ticket2000 unterwegs waren. Mehr als 90 Prozent hätten sich für einen Wechsel zum Deutschlandticket entschieden. „Ein toller Erfolg, der zeigt, dass das Deutschlandticket bei den Fahrgästen ankommt“, so die Bogestra.

Rund 3000 Neuabonnenten hätten sich bis jetzt für ein digitales Ticket auf ihrem Mobiltelefon entschieden, alle anderen würden zukünftig das Deutschlandticket als Chipkarte nutzen, so die Bogestra weiter. Und täglich werden es mehr: Derzeit versendet die Bogestra täglich alleine Hunderte von Briefen mit Chipkarten, dazu kommen die persönlichen Anträge in den Kunden-Centern in Bochum, Gelsenkirchen, Witten und Hattingen.

49-Euro-Ticket: 13.000 Bogestra-Kunden haben schon eins

Da nicht alle Chipkarten gleichzeitig angefertigt werden können, erhalten die Verkehrsunternehmen sie nur nach und nach. Trotzdem können Abonnenten schon mit dem Deutschlandticket unterwegs sein: Einfach den zugeschickten Aufkleber auf die bisherige Chipkarte kleben, damit diese dann für den Übergang zum Deutschlandticket wird.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das 49-Euro-Ticket ist immer bis zum 10. eines Monats für den Folgemonat kündbar. Den Antrag aufs Ticket und weitere Informationen gibt’s auf der Homepage der Bogestra unter bogestra.de/muttisabo

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen