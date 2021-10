Normalerweise ganz in Rot und Weiß, zum Jubiläum in Grün und cremigem Beige: So sieht der Gelenkbus der Bogestra im Jubiläumsdesign aus – hier bei einem Halt am Busbahnhof in Buer.

125 Jahre Bogestra Bogestra-Bus bietet farbliche Zeitreise in die Vergangenheit

Gelsenkirchen. Bogestra hat anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens einen Gelenkbus in jenem Design gestaltet, mit dem die Fahrzeuge früher unterwegs waren.

Die Bogestra feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Das eigentlich für September geplante Bürgerfest musste verschoben werden. Dafür lädt das hiesige Nahverkehrsunternehmen gerade alle älteren Nutzerinnen und Nutzer zu einer emotionalen Zeitreise in die Vergangenheit ein. Denn derzeit fährt ein Gelenkbus durch Gelsenkirchen, der dank seiner besonderen Gestaltung das Jubiläumsjahr geradezu perfekt verkörpert.

In einer markanten Mischung aus Grün- und cremigen Beige-Tönen kommt besagter Bus in jener Farbgebung daher, mit der die Bogestra-Fahrzeuge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und bis weit in die 80er Jahre unterwegs waren. „Diese Farben sind ein Zitat der alten Zeiten, ein Brückenschlag ins Heute“, sagt Thomas Klos. Er ist 50, lebt in der Feldmark und gehört seit 1999 zur Marketingabteilung der Bogestra.

Für das Bogestra-Jubiläumssignet einen eigenen Schrifttyp kreiert

Thomas Klos (50) lebt in Gelsenkirchen-Feldmark, ist Mediengestalter in der Marketingabteilung der Bogestra und hat auch das Jubiläumssignet gestaltet, das am Bus prangt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

In jungen Jahren hatte Klos im Unternehmen eine Ausbildung zum Elektroniker abgeschlossen. Doch dann merkte er, dass seine Hauptinteressen woanders liegen. So bildete er sich zum Mediengestalter fort – und entwarf als solcher nun auch das Jubiläumsdesign des Busses.

„Das ist übrigens keine neue Lackierung, sondern wir haben Folien auftragen lassen“, erzählt Klos beim Treffen am Busbahnhof in Buer, wo das Fahrzeug die Blicke vieler Fahrgäste auf sich zieht. 20 Folienteile mit einer Gesamtfläche von rund 120 Quadratmetern wurden verarbeitet. Diese Aufgabe übernahm ein beauftragter Dienstleister. Entwickelt, gestaltet und gedruckt wurden die Folien bei der Bogestra.

Auffällig ist zum einen das Jubiläumssignet: Dieses besteht aus einem Herz, das aus Banderolen gefaltet ist. Darin steht „125 Jahre Bogestra 1896-2021“, wobei Klos gerade bei den Zahlen auf keinen herkömmlichen Schrifttyp zurückgegriffen, sondern einen eigenen entwickelt hat. „Die teils abgerundeten Schriftelemente sollen an die Radreifen einer Straßenbahn erinnern“, erklärt Gestalter Klos.

Werbeslogan aus den 70er Jahren reaktiviert

Am hinteren Ende des Busses prangt dazu noch in weißen Großbuchstaben die Botschaft: „Flott und freundlich durchs Revier.“ Und auch das sei eine Verbeugung vor der Vergangenheit, betont Klos, handelt es sich dabei doch um einen Werbespruch, mit dem die Bogestra bereits in den 70er Jahren die Kundschaft überzeugen wollte. „Und dieser Slogan ist heute noch vielen präsent“, weiß auch Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann zu berichten. Beklebt wurde auch nicht irgendein Bus des Unternehmens, sondern jener, der die Nummer 1869 trägt. „Das ist ja unser Gründungsjahr mit einem kleinen Zahlendreher drin. Einen Bus mit der passenden Nummer 1896 haben wir leider nicht im Bestand“, erklärt der Sprecher.

Der Jubiläumsbus ist bereits seit Anfang des Jahres im Einsatz, zunächst aber war er hauptsächlich an den anderen Bogestra-Einsatzorten Bochum und Witten unterwegs. „Seit ein paar Wochen fährt er aber nun durch Gelsenkirchen. Und das soll bis zum Jahresende auch so bleiben“, so Kollmann. Damit möglichst viele Kunden die Chance zur emotionalen Zeitreise haben...

Bürgerfest zum Bogestra-Jubiläum auf Mai 2022 verschoben

Eigentlich sollte anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Bogestra in diesem September ein großes Bürgerfest stattfinden. Das musste aber aufgrund der Auswirkungen und Kontakt-Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ausfallen.

Das Fest soll laut Sprecher Christoph Kollmann nun aller Voraussicht nach im Mai 2022 nachgeholt werden – und zwar am Betriebshof „Engelsburg“ an der Essener Straße in Bochum. Das genaue Datum steht aber noch nicht fest.

