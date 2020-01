Böllerunfall: Gelsenkirchener weiter auf Intensivstation

Einen Tag nach dem schrecklichen Böllerunfall in Gelsenkirchen haben die Ärzte noch keine Entwarnung gegeben, dass sich der Zustand des schwer verletzten Teenagers sich gebessert hat. Der Junge war ins künstliche Koma versetzt worden, es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Wie die Sprecherin des behandelnden Krankenhauses, Sabine Ziegler, am Donnerstag mitteilte, „befindet sich der 15-Jährige weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung“ im Gelsenkirchener Bergmannsheil. Der Junge hatte sich bei der Explosion eines Knallkörpers schwerste Verletzungen im Halsbereich und am rechten Unterarm, sowie an der rechten Hand zugezogen, der kleine Finger der rechten Hand wurde laut Polizei amputiert.

Verletzter 15-Jähriger ist noch nicht vernehmungsfähig

Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten den Schwerverletzten zu den Geschehnissen in der Silvesternacht – der Unfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr an der Bösingfelder Straße in Scholven – noch nicht befragen. Zuletzt waren die Ermittler am Donnerstag in der Klinik. Nach Auskunft von Polizeisprecher Christopher Grauwinkel ist der Gelsenkirchener „noch nicht vernehmungsfähig“.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil derzeit noch nicht auszuschließen sei, dass es sich um einen illegal und somit verbotenen Knallkörper gehandelt haben könnte. Auch die Frage, ob der Böller gefunden, absichtlich dort abgelegt wurde oder dem Jugendlichen gehörte, muss noch geklärt werden. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise.

Gelsendienste beseitigt die Hinterlassenschaften von Silvester

Der Jahreswechsel hat auch auf den Straße Spuren hinterlassen. Vor allem jede Menge abgebrannter Böller- und Raketenreste. Um die kümmern sich die Mitarbeiter der Gelsendienste. „Zehn Mitarbeiter, jeweils fünf im Norden und Süden der Stadt“ haben bereits ersten Stunden des neuen Jahres für die Verkehrssicherheit auf den wichtigsten Straßen der Stadt gesorgt, sagte Andrea Eckert, Sprecherin des Entsorgungsbetriebes. Die restlichen Arbeiten würden im üblichen Arbeitsrhythmus erledigt.

Hinter dem Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen haben sich Silvester die Reste von Böllern, Fontänen und Raketen angesammelt. Der Müll wird von Hand zusammengeschoben und verladen. Sperrige Reste können Kehrmaschinen verstopfen. Foto: Foto: Martin Möller / FFS

Raketenholz und Böllerbatterien werden von Hand zusammengefegt und verladen

Böllerbatterien und Raketenstöcke lassen sich wegen ihrer Ausmaße von den Kehrmaschinen aber nicht beseitigen, deshalb wird solcher Müll „mit dem Besen zusammengeschoben und anschließend mit einer Schaufel auf den Kehrichtsammelwagen verladen. Im Anschluss daran fahren die Kehrmaschinen erneut die Strecke ab, um die kleineren Papierreste aufzunehmen.“

Kehrmaschinen sind gegen Schäden durch Scherben geschützt

Anders als andere Betriebe wie beispielsweise „Bonnorange“ in der ehemalige Bundeshauptstadt, sind die Kehrwagen in Gelsenkirchen so ausgestattet, „dass durch Scherben von Flaschen oder Gläsern keine Beschädigungen auftreten können“, versichert Eckert. In Bonn war es dadurch zu Verzögerungen gekommen. Verstopfte Sauger sind aber auch hier keine Seltenheit, sie ließen sich sich laut Gelsendienste aber schnell beseitigen. „Verletzte Mitarbeiter hatten wir bislang bei der Neujahrsreinigung noch nicht zu beklagen.“

Gelsenkirchen Drei Jahre lang die EU-Vorgaben eingehalten EU-Vorgabe ist, dass ein Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten werden darf. Feinstaub führt zu Husten, Atemnot sowie zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Allein in Deutschland Allein in Deutschland sterben nach Angaben der Europäischen Umweltagentur in Deutschland jährlich mehr als rund 60.000 Menschen vorzeitig durch Feinstaub. Gelsenkirchen hatte bei Feinstaub in den vergangenen drei Jahren insgesamt 24, 28 beziehungsweise 26 Überschreitungstage und lag damit unterhalb der Vorgaben. Die Luftqualität in Gelsenkirchen schwankte in den vergangenen zwei Tagen von gut bis schlecht.

Feinstaubwerte erreichten in Gelsenkirchen Spitzenwert in NRW

Über den Jahreswechsel erreichten die Feinstaubmesswerte laut Landesumweltamt an der Kurt-Schumacher-Straße Spitzenwerte. Betrug die gemittelte Belastung durch die gesundheitsgefährdenden Kleinpartikel am 31.12.2019 noch 46 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, so lag sie an Neujahr bei 347 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Ein Jahr zuvor erreichten die Werte hier noch 56 respektive 365 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Inversionswetterlage beeinträchtigt Feinstaubwerte

„Die herrschende Inversionswetterlage, also warme Luft unten und darüber kältere Luft, führte nicht nur zu starkem Nebel an vielen Orten, sondern eben auch dazu, dass sich der Feinstaub aus den Silvesterraketen nicht mit höheren Luftschichten vermischte, sondern sich in den tieferen sammelte“, erklärte Wilhelm Deitermann vom Landesumweltamt. Bekanntlich liegt die Messstation an der Schalker Meile in einer Senke. Mit der erhöhten Feinstaubkonzentration stieg damit auch die gesundheitlichen Belastungen.