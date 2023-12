Böllerexplosion verursacht Stromausfall in Gelsenkirchen

Stundenlang Stunden waren mehrere Wohnhäuser in Gelsenkirchen ohne Strom. Einer oder mehrere unbekannte Täter hatten ausgerechnet in einem Sicherungskasten einen Böller explodieren lassen.

Geksenkirchen-Altstadt. Mehrere Stunden hatten Menschen im Gelsenkirchener Stadtteil Altstadt keinen Strom. Wie eine Böllerexplosion Häuserzeilen von der Energie kappt.

Gute drei Stunden waren mehrere Wohnhäuser in Gelsenkirchen ohne Strom. Einer oder mehrere unbekannte Täter hatten ausgerechnet in einem Sicherungskasten einen Böller explodieren lassen.

Böller geht im Sicherungskasten einer Verkehrsanzeigetafel hoch - Häuser ohne Strom

Drei Stunden Stromausfall zog die Explosion eines Böllers im Sicherungskasten dieser Verkehrstafel in Gelsenkirchen nach sich. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Knallkörper ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend, 30. November, gegen 23.30 Uhr im Sicherungskasten einer Verkehrsanzeigetafel hochgegangen. Durch die Detonation aufgeschreckte Anwohner sahen an der Wanner Straße den qualmenden und rauchenden Mast der Anzeigetafel an der Straße. Die Explosion unterbrach die Stromzufuhr mehrerer Häuser.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Mitarbeiter der ELE sorgten dafür, dass die betroffenen Häuser gegen drei Uhr morgens wieder Strom hatten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen oder einem etwaigen Fluchtfahrzeug geben können.

Hinweise unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

