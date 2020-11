Böller und Ruhestörung: Halloween-Bilanz in Gelsenkirchen

Nicht nur NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte vor dem Wochenende dringend appelliert, Halloween-Partys und -Umzüge bitte ausfallen zu lassen. Auch Vertreter der Stadt schlossen sich angesichts hoher Infektionswerte der Mahnung an. Allem Anschein nach hielten sich die Menschen zumeist auch daran, wie Landesinnenminister Herbert Reul erklärte.

Diejenigen, die an Halloween in Gelsenkirchen dennoch ihr Unwesen trieben, fielen dafür stellenweise umso mehr auf. Während mancherorts, wie in der Altstadt, Kinder auf der Jagd nach Süßigkeiten noch harmlos am Samstagabend an fremden Türen klingelten, sorgten in mehreren Stadtteilen Unbekannte mit dem Abbrennen von Silvesterböllern für Ärger.

Einsätze wegen Pyrotechnik

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass sie allein zu acht Einsätzen „wegen des Abbrennens von Pyrotechnik“ ausgerückt ist. Dabei wurden den Beamten die meisten Böllerschüsse mutmaßlich nicht mal gemeldet. Und so ärgerten sich auch in diversen Facebookgruppen Gelsenkirchener über die „Idioten, die Halloween und Silvester wohl nicht voneinander unterscheiden können.“

29 weitere Male musste die Polizei wegen gemeldeter Ruhestörungen tätig werden, zwei Einsätze dokumentierten Beamte wegen „Unfugs“, wie es heißt – also wegen Eierwürfen, ohne Sachbeschädigung.

Darüber hinaus wurden neun Mal Randalierer ruhiggestellt, wobei acht der Einsätze nichts mit Halloween zu tun hatten.