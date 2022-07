In die JVA Neumünster soll der Tatverdächtige überstellt werden. In Gelsenkirchen wurde der Kieler gefasst. Vom Revier wird er mit einem Sammeltransport nach Schleswig-Holstein verlegt.

Tödliche Schüsse Bluttat in Kiel: Verdächtiger wird in Gelsenkirchen gefasst

Gelsenkirchen/Kiel. Eine Spezialeinheit hat einen Tatverdächtigen in einer Gelsenkirchener Wohnung gestellt. Der 23-Jährige soll in Kiel einen Mann erschossen haben.

Ein 23 Jahre alter Mann, der in Kiel einen 31-Jährigen mit mehreren Schüssen getötet haben soll, ist am Sonntag in Gelsenkirchen gefasst worden. Wegen Verdachts des vollendeten Totschlags wurde Montag Haftbefehl beantragt. Bis der 23-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Neumünster überstellt wird, dauert es noch. Er soll mit einem Sammeltransport nach Schleswig-Holstein verlegt werden.

Auf offener Straße wurde der 31 Jahre alte Mann am 27. Juni in einer dicht besiedelten Wohngegend mit mehreren Schüssen getötet. Der mutmaßliche Täter floh. Seine Identität war schnell geklärt, der Mann ist polizeibekannt.

Gesuchter leistet in Gelsenkirchen keinen Widerstand

Spezialeinheiten hatten den Mann am Sonntag in einer Wohnung in Gelsenkirchen gefasst. Der Wohnungsbesitzer hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit dem Kieler Fall nichts zu tun. Der Gesuchte habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Da kein Extratransport für den Kieler organisiert wird, werde der Tatverdächtige per Sammeltransport mit anderen Gefangenen in den Norden gebracht, möglicherweise mit mehreren Zwischenstopps.

Bereits kurz nach der Tat wurde laut Beschluss des Amtsgerichts öffentlich nach dem gebürtigen Kieler gefahndet. Nach damals mitgeteilten Erkenntnissen erschoss der Täter den 31-Jährigen in einer dicht besiedelten Wohngegend, so ein Polizeisprecher. Der Mann sei trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus gestorben. Der Tote stammt den Angaben zufolge aus Gaarden. Der Stadtteil gilt als problembelastet mit hoher Kriminalitätsrate.

