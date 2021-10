Blutspendezentrum schlägt Alarm und zahlt Notstandszuschlag

Gelsenkirchen. Die Zahl an Spenderinnen und Spendern ist derart rückläufig, dass das Blutspendezentrum Gelsenkirchen erstmals einen Notstandszuschlag zahlt.

Das Blutspendezentrum auf der Bahnhofstraße in der Altstadt schlägt erneut Alarm. Die Zahl der willigen Spenderinnen und Spender war in den vergangenen Wochen derart rückläufig, dass sich die Einrichtung zu einem außergewöhnlichen Schritt gezwungen sieht: Wer sich dort bis zum 30. Oktober einen halben Liter Lebenssaft abzapfen lässt, erhält zusätzlich zur üblichen Aufwandsentschädigung einen Notstandszuschlag in Höhe von fünf Euro. Die Regelung gilt nicht nur für alle Vollblut-, sondern auch alle Plasmaspender.

Knapp 1000 Spenderbesuche weniger als im Oktober 2019

Blutspenderinnen und Blutspender werden auch in Gelsenkirchen derzeit händeringend gesucht. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Spendenbereitschaft in ganz Deutschland spürbar rückläufig. Auch das Blutspendezentrum Gelsenkirchen vermeldete in den vergangenen anderthalb Jahren bereits manchen Engpass. „Wir verzeichnen in diesem Oktober knapp 1000 Spenderbesuche weniger als im Oktober 2019 – also in den Zeiten vor der Pandemie“, sagte Ellen Lipport aus dem Team der Öffentlichkeitsarbeit bei der BZD Gesellschaft für Transfusionsmedizin mit Sitz in Duisburg, die auch für das Gelsenkirchener Blutspendezentrum verantwortlich ist.

Neben den anhaltenden Pandemie-Auswirkungen würde auch die aufkommende Grippesaison ein Hemmnis für potenzielle Spender darstellen, vermutet Lipport. „Unsere Blutreserven sind momentan sehr knapp und in absehbarer Zeit restlos verbraucht“, warnt sie. Von der begehrten, weil für alle Empfänger verträglichen Blutgruppe 0 lägen aktuell etwa nur noch drei Blutkonserven im Depot, die sofort zur Verfügung stünden. Wünschenswert wäre allerdings ein Vorrat von 360 Blutkonserven, so Lipport.

Notstandszuschlag in Höhe von fünf Euro zusätzlich zur Aufwandsentschädigung

Um dieser Notlage schnellstens etwas entgegenzusetzen, wird nun bis zum 30. Oktober besagter Notstandszuschlag in Höhe von fünf Euro an alle Spender gezahlt. „Wir bitten dringend alle gesunden Menschen zwischen 18 und 68 Jahren, sich über die Blutspende zu informieren und, wenn möglich, in eines unserer Blutspendezentren zu kommen“, sagte Lipport. Öffnungszeiten und Infos zu den Corona-Regeln im Internet unter: www.blutspendezentren.de.

