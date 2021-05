Blutspenden werden knapp: „Die Lage ist nun dramatisch“

„Die Lage ist dramatisch“, sagt die Sprecherin des Gelsenkirchener Blutspendezentrums. Die Zahl der Helfer sei nochmals massiv eingebrochen.

Zu den bedrohlichsten und folgenreichsten Auswirkungen der anhaltenden Pandemie zählt sicherlich das deutlich zurückgegangene Aufkommen an bereitwilligen Blutspendern. Gerade in den vergangenen Wochen sei der Zuspruch drastische zurückgegangen, sagte Sprecherin Brigitte Dingermann vom Blutspendezentrum Gelsenkirchen, das seinen Sitz an der Bahnhofstraße in der Altstadt hat und trotz aller Corona-Einschränkungen in der Fußgängerzone auch weiterhin geöffnet ist.

Sprecherin warnt vor Engpässen bei Versorgung der Krankenhäuser

Brigitte Dingermann ist die Sprecherin der BZD Gesellschaft für Transfusionsmedizin mit Sitz in Duisburg, die auch für das Gelsenkirchener Blutspendezentrum verantwortlich ist. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Gründe für den drastischen Einbruch seien vielfältig, so Dingermann: Einige Spender seien in Quarantäne, im Homeoffice oder halten sich einfach daran, die eigenen vier Wände nur in Ausnahmefällen zu erlassen. Im Blutspendezentrum spitze sich die Lage seit Wochen zu. „Nun ist es dramatisch“, so Dingermann.

Der aktuelle Konservenbestand liegt bei unter 100 Einheiten für alle Blutgruppen. „Ein für uns normaler Bestand liegt bei gut 800 Konserven“, so die Sprecherin. Betroffen seien alle Blutgruppen. „Im Moment haben wir keine Konserve der Blutgruppe 0. Wir müssen Versorgungsanfragen aus umliegenden Krankenhäusern absagen oder können nur mit einem kleinen Teil der dringend benötigten Konserven aushelfen“, sagt Dingermann.

Leider seien alle Blutspendedienste im zweiten Lockdown völlig vergessen worden und wären auf keiner Liste der geöffneten Unternehmen genannt worden. „Wir bitten dringend alle gesunden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren, sich über die Blutspende zu informieren und zu spenden“, so Dingermann. Infos unter: www.blutspendezentren.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen