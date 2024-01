Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Freitag, 06. März 2021 in Gelsenkirchen am Bahnhof die Einhaltung der Waffenverbotszone (Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen). Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen-Altstadt Ausgeartet in eine Schlägerei ist in Gelsenkirchen ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Frauen. Sorgerechtsstreit um ein Kind.

Geschlagen, gekratzt und beleidigt – in Gelsenkirchen haben sich zwei rivalisierende rumänische Frauen, beide 22 Jahre alt, eine Schlägerei am Hauptbahnhof geliefert. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung und Beleidigung ein. Beteiligt an dem Streit waren mehrere Personen, unter anderem ein Mann und zwei Begleiterinnen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 22. Januar, gegen 18 Uhr in der Haupthalle des Gelsenkirchener Bahnhofs. Ein Mitarbeiter eines Buchhandels alarmierte umgehend die Bundesbeamten.

Die Einsatzkräfte stießen auf eine 22-jährige Frau, deren Nase blutete sowie auf ihre Begleiterin. Die Verletzte gab an, dass eine Bekannte einen Gegenstand nach ihr geworfen habe. Daraufhin sei es zu einem Handgemenge gekommen, in dessen Verlauf sich die beiden Frauen geschlagen, gekratzt und an den Haaren gezogen haben sollen. Ein Passant (31) war durch das Geschrei der beiden Rivalinnen aufmerksam geworden. Ein unbekannter Mann in Begleitung soll die beiden Kontrahenten zwischenzeitlich getrennt und dann das Weite gesucht haben. Zuvor, das haben Videoaufnahmen gezeigt, hat er eine der beiden Frauen hinterrücks mit Faustschlägen traktiert.

Die angebliche Angreiferin kehrte kurz darauf zum Hauptbahnhof zurück. Sie schilderte den Bundespolizisten, dass ihre Kontrahentin sie in jüngerer Vergangenheit geschlagen habe. Das hätte sie auch zur Anzeige gebracht. Am Montag soll die 22-Jährige sie beleidigt und beschimpft haben. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit um ein Kind sein, welches eine der Frauen mit dem neuen Lebensgefährten der anderen hat.

