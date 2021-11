Blutdruck-Check und Aufklärung

Dr. Tobias Hehnen misst am Mittwoch, 27. Oktober 2021 in Gelsenkirchen bei Wolfgang Heinberg den Blutdruck. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Jeder fünfte Gelsenkirchener leidet unter Bluthochdruck. Wie die Kardiologie am Marienhospital Gelsenkirchen mit einem Aktionstag aufklären will.

Jeder Fünfte in Gelsenkirchen leidet unter Bluthochdruck, und mit dem Alter steigt das Risiko. Die Herzwochen 2021 widmen sich aus diesem Grund diesmal ausdrücklich der Aufklärung über die Risiken dieser Volkskrankheit, wenn sie nicht erkannt und unbehandelt bleibt. Das Team der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Interne Intensivmedizin am Marienhospital Gelsenkirchen unter Leitung von Privat-Dozent Dr. Axel Kloppe lädt am Samstag, 6. November zu einem Aktionstag ins Augustinushaus an der Ahstraße ein.

Von zehn bis 14 Uhr gibt es im Augustinushaus intensive Aufklärung zu Diagnostik, Therapie und drohenden Folgen bei Missachtung von Warnzeichen. Wer mag, kann vor Ort kostenfrei Blutdruck und Blutzucker überprüfen lassen, persönlich mit einem der Ärzte aus dem Team sprechen, um sich individuellen Rat einzuholen, oder den Vorträgen lauschen, die in verständlicher, patientengerechter Sprache gehalten werden, wie die Mediziner versprechen.

Auch Kopfschmerzen können ein Symptom für Hochdruck sein

In jeweils 30-minütigen Vorträgen führen die Experten ins Thema ein. Ab 10.30 Uhr erklärt Dr. Kloppe, ab welchen Werten von Bluthochdruck gesprochen werden kann, welche Ursachen es gibt und wie gesunde Ernährung und Bewegung helfen können, Bluthochdruck inklusive den Spätfolgen zu vermeiden oder ihnen zumindest entgegenzuwirken. Auch Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit etwa können auf eine erhöhten Blutdruck hinweisen – eine Verbindung, die der Laie nicht automatisch sieht.

Ab 11 Uhr erläutert der neue Oberarzt an der Klinik, Dr. Tobias Hehnen, die Gefahren, die von einem unbehandelten Bluthochdruck ausgehen können. Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschäden, Durchblutungsstörungen in den Beinen, Arteriosklerose drohen, wenn das Herz dauerhaft zu sehr unter Druck steht. Ab zwölf Uhr dann geht es um Behandlungsmöglichkeiten, die Oberärztin Nino Kavelashvili vorstellt. Spezielle Aspekte des Bluthochdrucks beleuchtet ab 12.45 Uhr Oberarzt Dr. Constantin Witt.

Die gesamte Veranstaltung findet unter 3G-Regeln statt. Wer nicht vollständig geimpft ist und über keinen aktuellen Antigen-Test verfügt, kann dies kostenfrei beim Eintritt vor Ort nachholen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig, ein spontaner Besuch ist möglich.

Mancher Herzinfarkt im Lockdown wäre vermeidbar gewesen

Es ist der erste Aktionstag zur Herzwoche nach der Corona-Pause. „Wir möchten damit auch die Menschen ermutigen, sich wieder zum Arzt oder in eine Klinik zu wagen. Viele Gelsenkirchener haben Warnsignale ihres Körpers im Lockdown nicht beachtet, Vorsorgeuntersuchungen versäumt. Wir haben in der Klinik Herzinfarkte gesehen, die vermeidbar gewesen wären“, erklärt Kloppe den Hintergrund der Aktion. Im Augustinushaus kann auf Wunsch auch ein Risiko-Check durchgeführt werden, umfangreiches Informationsmaterial kann mit nach Hause genommen werden.

