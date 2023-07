Blindgänger: Wo in Gelsenkirchen das Bomben-Risiko hoch ist

Auf Gelsenkirchen sind im Zweiten Weltkrieg mehrere Hunderttausend Bomben abgeworfen worden. Das Bild zeigt Feuerwerker Uwe Pawlowski mit einer entschärften Fünf-Zentner-Bombe. Der Blindgänger wurde am 27. Juli 2021 im Fürstenbergstadion an der Fischerstraße in Horst entschärft.