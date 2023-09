Blinde Zerstörungswut: Gelsenkirchener Vereinsheim verwüstet

Kaputte Kloschüssel: Bislang unbekannte Täter haben das Vereinsheim einer Sportanlage in Gelsenkirchen-Hassel verwüstet.

Gelsenkirchen-Hassel. In Gelsenkirchen-Hassel haben Täter das Vereinsheim einer Sportanlage verwüstet. Was dabei zerstört wurde, und worauf die Polizei jetzt hofft.

Hohen Sachschaden haben bislang unbekannte Täter angerichtet, die Ende vergangener Woche in Gelsenkirchen-Hassel das Vereinsheim einer Sportanlage verwüstet haben.

Die Täter waren in der Zeit von Freitag, 8. September, 22 Uhr, und Samstag, 9. September, 8 Uhr, in das Vereinsheim an der Hasseler Valentinstraße eingedrungen und hatten dort ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Unter anderem demolierten sie drei Waschbecken, zwei Toilettenschüsseln und eine Tür.

Gelsenkirchener Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.

