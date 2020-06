Bleckkirche sendet weiter Signale gegen die Corona-Stille

Immerhin ein kleines Gemeinschaftserleben will die Gelsenkirchener Bleckkirche bis zu 20 Besuchern bieten.

Gelsenkirchen-Bismarck. Gelsenkirchens Kulturkirche lädt zum Gottesdienst „Isolation & Einsamkeit“. Ensemble Unterwegs bringt Volks- und Kunstlieder „Zur Blauen Stunde“.

Die Kirche der Kulturen, die Bleckkirche an der Zoom-Erlebniswelt lädt zu ihrem 3. Kulturgottesdienst ein. Motiviert durch die Erfahrungen während der Coronakrise steht am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr das Thema „Isolation & Einsamkeit“ auf dem Programm. Die künstlerische Gestaltung übernehmen Marc Iwaszkiewicz (Didgeridoo) und Natalia Demina (Violine) sowie Jonathan Reimann (Tanz) in Begleitung von Andreas Fröhling (Orgel).

Wegen der Hygienebestimmungen kann die Bleckkirche zurzeit nur 20 Gäste empfangen. Darum wird um eine Reservierung unter mail@bleckkirche.info gebeten. Weitere Termine, die reserviert werden können: Freitag, 10. Juli, 19 Uhr, Thema „Gemeinschaft & Solidarität“.

Die Kulturgottesdienste haben André Wülfing von der Geschichtenbühne Wülfing und der Gelsenkirchener Komponisten Michael Walter mitentwickelt. Nach langer entbehrungsreicher Zeit soll dem Gelsenkirchener Publikum wieder eine Möglichkeit geboten werden, kulturelle Veranstaltungen besuchen und genießen zu können. Auch sollen die beteiligten Künstler, die durch das Veranstaltungsverbot besonders von finanziellen Einbußen betroffen sind, durch die Zahlung von Honoraren eine Unterstützung erhalten.

Ensemble Unterwegs

Eine musikalische Walz steht dann mit Barbara Schachtner (Sopran), Annette Walther (Violine), Friederike Imhorst (Viola) & Anna Betzl-Reitmeier (Cello) am Samstag, 27. Juni, 19 und 20 Uhr auf dem Terminplan. In der eher ungewöhnlichen Besetzung Sopran, Violine, Viola, und Cello widmen sich die vier Musikerinnen des Ensemble Unterwegs einem breitgefächerten Repertoire von Volks- und Kunstliedern bis hin zu eigens für das Ensemble komponierten Werken. Ihr Ausgangspunkt ist immer die Reise: die verschiedenen Formate beschäftigen sich auf vielfältige Weise mit dem Thema „unterwegs-sein“. Ihre jährliche Kunstaktion – eine musikalische Walz – ist dabei eine wichtige Inspiration. Prägend für alle Arbeiten des Ensemble ist die Auseinandersetzung mit dem Ort, mit Situationen und mit der Atmosphäre in der Musik.

Für ihren Auftritt in der Bleckkirche haben sich die Musikerinnen ein Programm erdacht, das den Titel „Zur blauen Stunde“ trägt und Werke von Johannes Brahms („Verstohlen geht der Mond auf“), Gustav Mahler („Die zwei blauen Augen“), Wolfgang Amadeus Mozart („Abendempfindung“), Alban Berg („Nachts“) und Alexander von Zemlinsky („Geflüster der Nacht“) vereint mit Volksliedern („Am Brunnen vor dem Tore“, „Nun leb’ wohl du kleine Gasse“).

Der Eintritt ist frei, auch hier wird um eine Reservierung gebeten.