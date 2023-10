Die Gelsenkirchener Polizei wurde am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen.

Blaulicht Bizarr: Mann reibt sich halbnackt an Gelsenkirchener Bauzaun

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein sehr bizarres Verhalten hat ein Mann in Gelsenkirchen gezeigt. Mehrfach trafen ihn Polizisten ohne Hose an: Das war seine Begründung.

Äußerst bizarr hat sich ein Mann am Donnerstagnachmittag in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen verhalten. Gleich mehrfach musste die Polizei eingreifen.

Mehrere Zeugen hatten beobachtet, dass ein Mann auf der Vandalenstraße mit heruntergelassener Hose sexuelle Bewegungen an einem Bauzaun vollzog. Die Beamten trafen den Mann, der seine Hose zu diesem Zeitpunkt wieder angezogen hatte, auf einem Gehweg an. Mit den Vorwürfen konfrontiert gab er an, dass ihm seine Hose nicht richtig passen und daher ständig herunterrutschen würde. Die Beamten nahmen die Personalien des 36-Jährigen auf und erteilten ihm einen Platzverweis.

Polizisten nahmen den Gelsenkirchener in Gewahrsam

Am gleichen Tag, gegen 13.40 Uhr, erhielt eine andere Polizeistreife den Auftrag, zur Kreuzung Florastraße/Konradstraße zu fahren, weil ein Mann auch dort mit heruntergelassener Hose auf einem Gehweg stand. Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie erneut auf den 36-Jähringen. Dieser hatte seine Hose bereits wieder angezogen. Sein Verhalten begründete er abermals mit einer unpassenden Hose, die ihm immer wieder herunterrutschen würde.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Da sich der Gelsenkirchener uneinsichtig zeigte und die Polizisten weitere Vorfälle nicht ausschließen konnten, wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen exhibitionistischen Verhaltens eingeleitet.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen