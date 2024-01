Bis zum Hals im Mist: Gelsenkirchener Feuerwehr rettet Pferd

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Feuerwehr musste ein Pferd aus einer eiskalten Mistgrube befreien. Das half dem Tier nach dem Einsatz besonders.

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen am Freitagmorgen, 19. Januar, gegen 9.30 Uhr, an der Feldmarkstraße: Gerufen unter dem Stichwort „Tier in Notlage“ machten sich die neun Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auf den Weg, um ein Pferd aus einer Mistgrube zu retten. Das Tier blieb zum Glück unverletzt.

Gelsenkirchener Feuerwehr rettet Pferd aus eiskalter Mistgrube

Das Pferd war nach Angaben der Feuerwehr zunächst von seiner Weide ausgebüxt und auf eine zugefrorene Mistgrube gelaufen – und leider sofort eingebrochen. Die Pferdepflegerin konnte das Tier nicht alleine aus der misslichen Lage befreien und rief umgehend den Notruf. Zeitgleich mit den Feuerwehrleuten traf zufällig auch ein Tierarzt an der Einsatzstelle ein, der die Einsatzkräfte und die Pferdepflegerin bei der Befreiung unterstützte.

Die wiederum gestaltete sich nicht ganz einfach. Gemeinsam entschlossen sich die Retter, B-Schläuche unter dem Körper des Pferdes durchzuführen und diese anschließend in die Schwerlast-Öse an die Drehleiter zu hängen. Durch das Aufrichten der Drehleiter konnte das Pferd aus der Mistgrube gehoben und auf den Boden daneben gelegt werden. Nachdem die Schläuche gelöst worden waren, konnte das Pferd von alleine wieder aufstehen. In der Zwischenzeit war auch die Halterin gekommen – sie führte ihr Tier zum Glück unverletzt zurück in den Stall.

Im Stall sei es nochmals untersucht worden, berichtet die Feuerwehr, und auch dabei bestätigte sich, dass das Tier den aufregenden Einsatz ohne Verletzungen überstanden hatte. Nach einer ordentlichen Wäsche ging es für das Pferd noch unter eine Wärmelampe, da es im eiskalten Wasser der Mistgrube ausgekühlt war. „Glücklicherweise war das Pferd über den gesamten Einsatzverlauf sehr ruhig, was bei der Rettung des Tieres sehr hilfreich war“, heißt es seitens der Feuerwehr.

