Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Bilstein, weltweit mit Kfz-Ersatzteilen am Markt, baut ein neues Logistikzentrum in Gelsenkirchen. Der Grundstein am Schalker Verein wird gelegt.

Die Bilstein Group, einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von Pkw- und Nutzfahrzeug-Ersatzteilen, legt am Mittwoch den Grundstein für ein Mammut-Projekt: Auf dem Gelände Schalker Verein Ost zieht das Traditionsunternehmen ein neues Logistikzentrum hoch.

Bilstein ist in siebter Generation in Familienhand

Oberbürgermeister Frank Baranowski (v.l.) und die Bilstein-Geschäftsführer Jan Siekermann sowie Karsten Schüßler-Bilstein stellten im September 2017 die Ansiedlungspläne im Hans-Sachs-Haus vor. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bilstein – in siebter Generation in Familienhand und mit Sitz in Ennepetal – hat auf dem ehemaligen Stahlstandort ein 197.000 Quadratmeter großes Grundstück von St. Gobain gekauft. Im ersten Bauabschnitt soll ein 45 000 Quadratmeter großes neues Logistikzentrum entstehen.

Die Neuansiedlung hatte das Unternehmen im Jahr 2017 angekündigt, die Investitionssumme damals mit rund 30 Millionen Euro beziffert und als Termin für den Baubeginn das zweite Quartal 2018 benannt. Mit gut einem Jahr Verzögerung erfolgt nun die Umsetzung an der Europastraße.

In Ennepetal an Expansionsgrenzen gestoßen

Jan Siekermann, Geschäftsführer der Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG, sowie Oberbürgermeister Frank Baranowski, Stadtrat Christopher Schmitt und der Referatsleiter der Wirtschaftsförderung, Rainer Schiffkowski, werden bei der Grundsteinlegung gemeinsam eine „Zeitkapsel“ versenken.

Gelsenkirchen Die Hauptverkehrsachse Rund vier Millionen Euro kostete der Bau der 830 Meter langen Europastraße als Hauptachse im Gewerbegebiet Schalker Verein. Der Bau wurde mit einem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Bauherr Saint-Gobain vereinbart.

Der Industriekonzern übernahm rund 2,5 Millionen Euro. Saint-Gobain PAM Deutschland gehören 60 Prozent der Fläche, dem Land NRW 40 Prozent.

In Ennepetal war Bilstein an Expansionsgrenzen gestoßen. Ein Ausbau vor Ort war nicht möglich. Die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung auf dem Gelände Schalker Verein hätten schließlich den Ausschlag für Gelsenkirchen gegeben, begründete die Konzernführung damals die Standortentscheidung. In Gelsenkirchen rechnet man langfristig mit „mehreren hundert neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen“ durch die Neuansiedlung, der „weit überwiegende Teil“ werde dabei durch Neueinstellungen rekrutiert.

Wheels Logistic war als erster Logistiker vor Ort

Über 600 000 Quadratmeter ist das Areal Schalker Verein Ost insgesamt groß. Zwei größere Logistik-Flächen sind bebaut: Wheels Logistic hat seit Mitte November 2012 auf 57.000 Quadratmeter Grund für rund 15 Millionen Euro zwei 18.500 Quadratmeter große Hallen und ein Verwaltungstrakt für die Lagerlogistik hochgezogen sowie 2016 einen Erweiterungsbau realisiert. Mit gut 70 Mitarbeitern zog die Professionell Retail Service GmbH aus Erle zum Schalker Verein. 27.000 Quadratmeter Grund hatte sich das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg gesichert. Im ersten Bauabschnitt entstanden eine 10.000 Quadratmeter große Lagerhalle und gut 700 Quadratmeter Bürofläche. Angesiedelt hat sich dort zudem der Fleischspezialist Libreco. Mit 120 Mitarbeitern verlagerte Libreco den Betrieb von der Emscherstraße in den Stadtsüden.

Einweihung der Europastraße im Gewerbegebiet

Im Juli 2019 wurde schließlich auch das letzte Teilstück der Europastraße als zentrale Verkehrsachse für das Gewerbegebiet freigegeben. Mit dem Abschnitt zwischen Brüsseler- und Ostpreußenstraße sollte sich auch Entlastung für Lkw-geplagte Anwohner an Wanner Straße und Erlenbruch ergeben. Der Kreisverkehr an der Ostpreußenstraße verteilt die Fahrzeuge in Richtung A 40 (Kreuz Bochum/Witten) und A 42. Allerdings durchqueren sie auf dem Weg dorthin auch Wohngebiete.