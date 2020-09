Bildungsmesse in Gelsenkirchen diesmal kleiner und intensiv

Abi online

Abitur-online.nrw ist ein Angebot im Rahmen des Zweiten Bildungsweges (ZBW) am Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe. Es handelt sich bei abitur-online um einen Internet gestützten Lehrgang in Teilpräsenz, der sich an Erwachsene richtet, die neben Berufs- oder Familientätigkeit auch einen höheren Schulabschluss anstreben. Das neue Angebot zum Erwerb des Abiturs oder der Fachhochschulreife gibt Studierenden eine höhere zeitliche Flexibilität, da hierfür die Hälfte der Unterrichtszeit, also in der Regel zehn von zwanzig Unterrichtswochenstunden, durch ein Selbststudium ersetzt wird. Dadurch kann der Präsenzunterricht an der Schule auf zwei Abende pro Woche beschränkt werden.

Der Lehrgang dauert bis zum Abitur drei Jahre. Er gliedert sich in eine einjährige Einführungs- und eine zweijährige Qualifikationsphase. Die Fachhochschulreife kann nach dem vierten Semester zuerkannt werden. Infos und Kontakt: 0209 81 12 60, weiterbildungskolleg@gelsenkirchen.de