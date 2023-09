Bildung? „Katastrophe“! Die Lage an Gelsenkirchens Schulen

Gelsenkirchen. Wie läuft es in Gelsenkirchener Schulen? Was müsste passieren, um der „Bildungskatastrophe“ zu begegnen? Ein Schwerpunkt der WAZ Gelsenkirchen.

Gerade erst hat das neue Schuljahr begonnen, doch die Probleme und Herausforderungen an vielen Schulen in Gelsenkirchen sind dieselben wie seit Jahren schon: Es fehlt an Lehrern, an Klassenräumen, an Sonderpädagogen und Helfern für die einfachsten Dinge des Lebens – etwa einen Stift richtig zu halten oder den Weg zur Toilette zu finden.

Längst ist die Rede von der „Bildungskatastrophe“ in unserem Land, weil das deutsche Schulsystem keine durchschlagenden Antworten zu haben scheint, auf die Herausforderungen unserer Zeit, in der Studien immer wieder aufs Neue dokumentieren, dass das Lern-Niveau sinkt, nicht wenige Schülerinnen und Schüler eher schlecht als recht Deutsch können, wenn sie zur Schule gehen und auf lange Sicht vom System zerrieben werden, während gleichzeitig leistungsfähigere Kinder ebenfalls auf der Strecke zu bleiben drohen, weil die ohnehin schon zu wenigen Lehrkräfte einen nicht zu bewältigenden Spagat leisten müssen.

Schwerpunktausgabe der WAZ Gelsenkirchen zum Thema Schule und Bildung

In diesem Online-Dossier Ihrer WAZ Gelsenkirchen, liebe Leserinnen und Leser, widmet sich die Redaktion der „Bildungskatastrophe“ aus Gelsenkirchener Sicht.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen