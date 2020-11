Bilder zeigen tatverdächtigen Schläger in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen mutmaßlichen Schläger. Mit Bildern aus Überwachungskameras wird nach ihm gesucht.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Schläger. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 22. Mai dieses Jahres, gegen 14.15 Uhr, einen Mann in Höhe einer Bushaltestelle an der Schonnebecker Straße in Rotthausen angegriffen und verletzt zu haben.

Gesuchter wird beim Einstieg an Haltestelle in Gelsenkirchen gefilmt

Bei der Tat wurde er von einer Frau mit dunklen Haaren begleitet. Der gesuchte Mann ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und eine kräftige Figur. Die Aufnahmen zeigen ihn mit Jeans, T-Shirt, Sportschuhen und einer dunklen Umhängetasche. Weitere Fotos und die Beschreibung des Unbekannten sind bei der Polizei unter dem Link zu finden: https://url.nrw/4xk

Hinweise 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.