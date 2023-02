„Biggest Loser“: Gelsenkirchener bei Sat.1-Abnehmshow dabei

Der Gelsenkirchener Marvin Breuer hat an der Sat.1-Abnehmshow „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ teilgenommen – mit Erfolg. Die WAZ konnte ihn bereits im Sommer 2022 kennenlernen.

Gelsenkirchen. Marvin Breuer nimmt an der Abnehmshow „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ auf Sat.1 teil. So kam es dazu, darum ist er nun glücklicher.

Es ist laut Sat.1 die erfolgreichste Abnehmshow im deutschen Fernsehen: „Leben leicht gemacht - The biggest Loser“. Nun geht die zweite Staffel an den Start – doch was hat das alles mit Gelsenkirchen zu tun? Nun, einiges, denn einer der Teilnehmer kommt aus der Stadt, hat es geschafft ins Format und somit auch ins Fernsehen. Die WAZ konnte Marvin Breuer bereits im vergangenen Sommer kennenlernen, damals war er angetreten mit einem großen Traum: Der junge Mann wollte Reality-Star werden, das TV zu seiner Bühne machen. Mit der Teilnahme an dem Format, wo es nur ums Gewicht geht, folgt er nun einer ganz anderen Motivation.

„The biggest Loser“: Gelsenkirchener nimmt an großer Sat.1-Abnehmshow teil

Rückblick: Als wir Marvin Breuer im Juni 2022 treffen, berichtet er, dass er sich schon früh für Reality-Formate begeistert habe, dass er die Unterhaltung, die sie boten, so liebt. Damals sprach er auch von „einem Lebenstraum, den ich mir erfüllen möchte“ – eben dem, ein bekannter Reality-Star zu werden. Erste größere Bekanntheit gab’s nach seiner Aussage durch die Teilnahme beim Format Frauentausch bei RTL II, es war für ihn im Jahr 2016 ein Experiment.

Er mache das alles nicht, um berühmt zu werden, das sagte er in der Vergangenheit auch. „Ich verbinde das eher mit einem Job, sehe es als Arbeit“. Und doch gab er auch zu, dass ihn die Aufmerksamkeit freue. „Ich möchte generell mehr im TV machen, das ist mein Leben, das mich prägt, die Kameras, die Interviews.“

Nun also hat er es geschafft, wird ab dem kommenden Sonntag einem breiten Publikum seine Geschichte erzählen, Einblicke geben und die Zuschauerinnen und Zuschauer teilhaben lassen an seiner großen Verwandlung. „Es war immer mein Traum, dort mitzumachen“, sagt er über „Leben leicht gemacht“. Denn, und das gibt der heute 27-Jährige ganz offen zu: „Ich hatte schon immer Probleme mit meinem Gewicht und immer nach Lösungen gesucht.“ Der einzige Ausweg, den er zuletzt noch sah: Professionelle Hilfe durch die Teilnahme an der Sat.1-Show.

Als die Zusage zur Teilnahme nach dem Casting kam, da habe er sich „total gefreut“, sei voller Emotionen gewesen. Vorherrschend der Gedanke: „Krass, jetzt ist es so weit, jetzt wird mir geholfen.“ Denn immer häufiger sei er verzweifelt gewesen, „ich war einfach nicht mehr der, der ich sein wollte.“

Gelsenkirchen im Reality-TV: Marvin Breuer und seine Teilnahme an „The biggest Loser“

Fünf Wochen verbrachte Marvin Breuer als Teil des Reality-Formats auf der griechischen Insel Naxos, lebte mal im Luxus-, mal im Basic-Camp. Unter der Obhut der Coaches Sigrid Illumaa und Ramin Abtin sowie Camp-Chefin Dr. Christine Theiss nahm der junge Mann, der derzeit in Schalke lebt, mit 19 weiteren Kandidaten die Herausforderung an. Aufgeteilt in zwei Teams traten die Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Das Ziel: das eigene Gewicht zu reduzieren und in ein neues Leben zu starten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dafür mussten sie die Ernährung umstellen und sich jede Woche bei sportlichen Herausforderungen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Unterstützung gab es jeweils immer von den Profi-Coaches. Am Ende jeder Folge dann eine Mini-Entscheidung: Die Zahl auf der Waage machte klar, wer denn nun noch bleiben darf – und wer nicht. „Der-, oder diejenige, die oder der prozentual am meisten Gewicht abgenommen hat, zieht sicher in die nächste Runde ein. Diejenigen, deren Leistung auf der Waage am schlechtesten ausfällt, müssen die Koffer packen und die Show verlassen“, heißt es auf der Homepage der Show.

Wie viel er abgenommen hat, mit welchem Gewicht er bei der Show eingestiegen ist, das alles darf er nicht verraten. Aber, dass er nun glücklicher ist, „dankbar“ noch dazu, und „mehr als zufrieden, ich kann mich endlich wieder im Spiegel betrachten.“

„Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ startet am Sonntag, 5. Februar, um 16.30 Uhr auf Sat.1 und auf Joyn.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen