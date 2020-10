Biergarten in Gelsenkirchener City bleibt bis 24. Oktober

Gelsenkirchen-Altstadt. Der Mitte August gestartete Pop-up-Biergarten in der Gelsenkirchener Altstadt wird verlängert und lockt nun bis zum 24. Oktober Besucher an.

Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Resonanz der Besucher bleibt der Pop-up-Biergarten auf dem Heinrich-König-Platz nun länger geöffnet als zunächst geplant: Das Freiluft-Vergnügen wird laut City-Managerin Angela Bartelt nun bis zum 24. Oktober verlängert.

Seit Mitte August locken die drei Gastronomiebetriebe Rosi, GE Bräu und Lokalität Kenkenberg das Publikum in Massen in die Altstadt. Der Biergarten wird ab sofort immer mittwochs, freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet sein. Geplant ist, dass an jedem Abend Live-Musik zu hören sein wird. Damit soll laut Bartelt gleichzeitig die Künstler- und Musikerszene in Gelsenkirchen gefördert werden.

Mittwochs, freitags und samstags öffnet der Biergarten in Gelsenkirchen

Am Freitagabend, 2. Oktober, tritt der Singer/Songwriter Mario Stork mit Julian Ryberski auf. Am Samstag, 3. Oktober, präsentiert das Duo 2nd April Schlager der 50er, aber auch Balladen und Rock der 2000er.

Die drei Gastronomiebetriebe bewirtschaften auf dem Heinrich-König-Platz knapp 250 Quadratmeter Biergarten-Fläche. Es stehen 25 Bierzeltgarnituren zur Verfügung und entsprechend der Corona-Schutzmaßnahmen gibt es einen separaten Ein- und Ausgang. Die Einrichtung des Biergartens wird durch den Verein City Initiative Gelsenkirchen organisiert, die eine Vereinbarung mit der Wirtschaftsförderung geschlossen hat.

Citymanagerin Angela Bartelt freut sich über die Unterstützung seitens der Stadt, auf diesem Wege die Altstadt zu beleben, um so Gastronomen, Einzelhändlern und Bürgern in Pandemie-Zeiten zu helfen und etwas Abwechslung zu bieten.