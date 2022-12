Biathlon auf Schalke: Das müssen Sie zum Mega-Event wissen

Volle Ränge – endlich wieder Biathlon auf Schalke: Am 28. Dezember kommen die Superstars der Biathlon-Szene in die Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Gelsenkirchen. Endlich wieder „Biathlon auf Schalke“: Am 28. Dezember kommen Superstars in die Gelsenkirchener Arena. Alles zu Programm und Veranstaltung.

Endlich wieder Gänsehaut-Momente für Biathletinnen und Biathleten, Zuschauerinnen und Zuschauer in einem voll besetzten Fußballstadion: Gelsenkirchens Mega-Event im Winter, der „Biathlon auf Schalke“, geht nach zwei Jahren Corona-Pause in die nächste Runde. Die World Team Challenge (WTC) ist zurück in Erle, am Mittwoch, 28. Dezember, werden die weltbesten Biathleten in der Veltins-Arena erneut um die Podestplätze kämpfen. Und drumherum wird viel geboten: Wir sagen, wie teuer Essen und Getränke werden, welches Programm die Besucherinnen und Besucher erwartet – und welche Neuerung es in diesem Jahr gibt.

Biathlon auf Schalke: Alles Wichtige zum Mega-Event in der Gelsenkirchener Arena

Mit dabei sind die bekanntesten Stars der Biathlon-Szene: Deutschlands aktuell erfolgreichste Biathletin Denise Herrmann-Wick wird kommen, sowie Benedikt Doll und Vanessa Voigt und Philipp Nawrath. Diese Vier bilden die beiden Duos des Deutschen Skiverbands. Auch die italienischen Biathlon-Superstars Dorothea Wierer und Lukas Hofer wollen erneut in Gelsenkirchen antreten, ebenso die beiden bekannten Biathlon-Gesichter Julija Dschyma und Dmytro Pidrutschnyj aus der Ukraine.

Los geht das Spektakel um 12 Uhr, dann soll das Veranstaltungsgelände geöffnet werden, um 14.30 Uhr dann folgen die Veltins-Arena und die VIP-Bereiche. Um 15.15 Uhr steht das Shoot Out der Talent Team Challenge an, die eigentliche Talent Team Challenge startet um 15.45 Uhr. Die WTC-Teams beginnen das Anschießen um 16.45 Uhr, um 17.45 Uhr folgen nach Shoot Outs die Vorstellung der Mannschaften.

Biathlon auf Schalke 2019 in Gelsenkirchen: Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es am 28. Dezember wieder in und rund um die Veltins-Arena ein riesiges Spektakel geben. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Höhepunkte der World Team Challenge sind der Start des Massenstart-Rennens (18.15 Uhr) und der Verfolgung (19.30 Uhr). Die Siegerehrung ist für 20.15 Uhr angesetzt. Gefeiert werden kann ab 20.45 Uhr bei der Aprés-Ski-Party im Winterdorf.

Mit Öffnung des Veranstaltungsgeländes um 12 Uhr öffnet auch das Winterdorf. Dort finden die Biathlon-Fans ein breites Angebot aus Gastronomie- und Sponsoren-Ständen. Die „Alte Drogerie Meinken“ bietet Spirituosen (ab 2,50 Euro) aus der eigenen Brennerei an. Die Essener von „Pommes Pervers“ werden besonderes Fast Food mitbringen, der Bochumer Gastro-Betrieb „K wie Kartoffel“ will sein Essen ab sieben Euro an den Mann oder die Frau bringen. Wer es lieber süß mag: Crêpes sind ab vier Euro zu haben. Auch Cocktails sind im Angebot – und Glühwein sowieso. Der Veranstalter verrät: „Das Catering auf P7 im Winterdorf wird in diesem Jahr noch umfangreicher sein als in den letzten Jahren.“

Lesen Sie mehr Nachrichten und Geschichten aus Gelsenkirchen

Eine Neuerung im Vergleich zu den vergangenen Biathlon-Auflagen gibt es dann auch noch: Die Knappen-Karte ist nun nicht mehr das einzige Zahlungsmittel, an den Verkaufsständen können die Besucherinnen und Besucher nun auch mit EC- und Kreditkarte zahlen. Mit Bargeld kann nicht gezahlt werden.

Von 12 Uhr bis zum Veranstaltungsende legen die DJs Lars Bremken und Sebastian Hup in einer eigenen Party-Zone für die Besucher auf. Um auch nichts vom sportlichen Geschehen zu verpassen, sind in dieser Party-Zone Fernseher aufgebaut, die das Event live übertragen. In Mitmachmodulen wie den Curling-Bahnen und dem Snowboard-Rodeo können alle Winterdorf-Besucher auch selbst aktiv werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Den Schnee für die riesige Biathlon-Party liefert der Alpenpark Neuss. Der Aufbau soll am Montag, 12. Dezember, starten (am Tag nach dem Schalker Weihnachtssingen in der Arena mit Stargast Vanessa Mai) und am Abend vor dem großen Biathlon-Fest beendet sein. Am 27. Dezember sind laut Veranstalter 150 Menschen im Einsatz, in den Aufbautagen davor knapp 100. Der Vortag des Events sei auch der wichtigste Aufbautag, unter anderem wird dann die Bühne im Winterdorf aufgebaut. Insgesamt arbeiten am Biathlon auf Schalke circa 2000 Menschen mit (darunter Catering, eigenes Personal, Security, Feuerwehr, Sanitätsdienst, Kameratechnik, Pyrotechnik, Veranstaltungstechnik, Deko, Sponsoring, Kampfrichter, Reinigungskräfte etc.).

Tickets (ab 19,90 Euro) für „Biathlon auf Schalke“ gibt es im Netz unter tickets2.schalke04.de .

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Veltins-Arena unter veltins-arena.de/events zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen