Sport Bewegungsmangel bei Jugendlichen: So hilft Muskeltraining

Gelsenkirchen. Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig. Sie bekommen deshalb jetzt in Gelsenkirchen eine kostenlose Einführung ins Muskeltraining.

Im vergangenen Jahr schlug die Weltgesundheitsorganisation WHO Alarm: Kinder und Jugendliche bewegen sich viel zu wenig. Die Pandemie hat den Bewegungsmangel offenbar noch einmal verschärft. Die Folge: Nicht nur der Körper, sondern auch die Seele leidet. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die junge Gelsenkirchenerin Jessica Hanowski – sie hat geschafft, was sie sich schon vor Jahren vorgenommen hatte.

Bewegungsmangel bei Gelsenkirchens Jugend: Gezieltes Training kann helfen

Ihr Training habe sie bereits im Alter von 13 Jahren bei Injoy im Schalker Sportpark begonnen. Zuvor habe sie sich unausgeglichen gefühlt, habe mit Übergewicht zu kämpfen gehabt. Mit Unterstützung ausgebildeter Trainer habe sie dann angefangen mit gezieltem Muskeltraining nach individuellen Trainingsplänen. „Auch meine Ernährung stellte ich komplett um.“ Und heute? Die 19-Jährige fühlt sich topfit, besucht das Injoy drei bis vier Mal in der Woche – und legte darüber hinaus noch ein super gutes Abitur ab. „Der sportliche Ausgleich hat mir geholfen“, sagt sie.

Im Injoy ist man überzeugt, dass richtig ausgeübtes Muskeltraining bei Kindern und Jugendlichen positive Effekte, wie beispielsweise eine Verbesserung des Knochenwachstums oder eine Kräftigung der Knochenstruktur und -dichte und eine Stärkung des Muskel- und Skelettapparates, haben kann. Regelmäßiges Muskeltraining helfe außerdem dem Selbstbewusstsein und der Leistungsfähigkeit in der Schule.

Injoy Gelsenkirchen: In den Ferien gibt’s kostenlose Einführungen ins Muskeltraining

Bereits seit einigen Jahren betreut das Injoy Jugendliche ab etwa zwölf Jahren mit qualifiziertem Muskeltraining. „Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche bewegen sich, deutlich zu Ihrem Nachteil, wesentlich zu wenig“, sagt Constantin Cyrus, von der Geschäftsleitung des Schalker Sportpark.

Für alle Jugendlichen ab zwölf Jahren bietet das Injoy in den Ferien eine Woche lang kostenfreie Einführungen ins Muskeltraining an. Start ist am Donnerstag, 13. Juli. Die Jugendlichen haben dann drei Einheiten mit den Trainern. Das Angebot ist auf maximal 50 Jugendliche begrenzt, zum ersten Termin müssen Eltern ihre Kinder begleiten. Anmeldungen sind ab Montag, 26. Juni, telefonisch unter 0209 44 0 11 möglich.

