Beutezug im Wechsel-Outfit: Kamera filmt diesen Einbrecher

Überwachungskameras haben einen sehr hartnäckigen mutmaßlichen Einbrecher gefilmt. Der Mann hat gleich an mehreren Tagen versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln.

Überwachungskameras haben einen sehr hartnäckigen mutmaßlichen Einbrecher gefilmt. Der Mann hat an verschiedenen Tagen versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Bei seinen Beutezügen trug er unterschiedliche Outfits. Nun sind die Bilder zur öffentlichen Fahndung nach dem Mann freigegeben worden.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diesen mutmaßlichen Einbrecher. Wer erkennt ihn wieder oder kann Angaben machen über seinen Aufenthalt? Foto: WAZ

Der unbekannte Mann machte sich im August und September dieses Jahres daran, die Eingangstür des Hauses in unmittelbarer Nähe der Cranger Straße im Stadtteil Erle aufzubrechen. Die freigegebenen Bilder zeigen ihn am Samstag, 26. August, sowie am Donnerstag, 21. September. Mal trug er einen hellen Hoodie von Adidas und eine dunkle lange Hose, das andere Mal eine rot-grüne Shorts, ein dunkles Shirt sowie ein helles Basecap.

Wer kann diesen Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Ermittler. Foto: WAZ

Hinweise zu dem Gesuchten an die Polizei unter den beiden Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Diese Bilder und weitere des Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

