Winterzeit ist Einbruchszeit (Symbolbild): In Gelsenkirchen-Erle sind Einbrecher am Donnerstag, 29. Oktober, in ein Haus eingedrungen.

Einbruchsdiebstahl Beutezug: Einbruch in ein Haus in Gelsenkirchen-Erle

Einbrecher sind am Donnerstag, 29. Oktober im Norden von Gelsenkirchen in ein Haus eingedrungen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Beutezug am Nachmittag im Haus an der Gelsenkirchener Straße Pottenort

Die unbekannten Täter sind am Donnerstag in ein Haus an der Straße Pottenort in Erle eingebrochen. Der oder die Einbrecher verschafften sich zwischen 15 Uhr und 16.55 Uhr Zugang zum Haus. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute vom Tatort in unbekannte Richtung. Über die Beute machte die Polizei keine Angaben.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.