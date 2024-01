Polizei Gelsenkirchen Betrunkener war am Steuer seines Autos eingenickt

Gelsenkirchen Ein vermeintlicher medizinischer Notfall entpuppte sich als Trunkenheitsfahrt eines 49-Jährigen in Gelsenkirchen-Horst.

Als ein Zeuge am Dienstagmorgen in Horst einen scheinbar bewusstlosen Autofahrer entdeckte, alarmierte er die Polizei. Er glaubte, dass ein medizinischer Notfall vorlag. Alarmierte Rettungskräfte stellten dann aber schnell fest, dass der Mann „nur“ stark alkoholisiert am Steuer seines Wagens saß und eingenickt war. Doch das war bei weitem nicht der einzige Verstoß, der ihm letztlich nachgewiesen werden konnte.

Das Fahrzeug war dem Zeugen laut Polizei Gelsenkirchen am Dienstag gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung Schmalhorststraße/Ecke Devensstraße aufgefallen. Es stand am Fahrbahnrand auf dem Fahrradweg, der Fahrer schien bewusstlos zu sein. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 49-jährigen Autofahrer sofort nach ihrem Eintreffen, konnten aber keine Hinweise auf eine medizinische Notlage feststellen.

Auto ohne Versicherungsschutz, Fahrer ohne Führerschein

Im Fahrzeug fanden die Beamten dafür aber alkoholische Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel vor Ort positiv aus, woraufhin ihm ein Arzt auf der Polizeiwache zwei Blutproben entnahm. Bei der Überprüfung des Autofahrers und des Fahrzeugs stellten die Polizisten zudem fest, dass das Auto ohne bestehenden Versicherungsschutz gefahren wurde. Zudem verfügt der Mann aus Polen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, über keine gültige Fahrerlaubnis.

Er musste eine Sicherheitsleistung entrichten. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen entstempelt und der Wagen abgeschleppt.

