Auf die Anhaltesignale der Zivilstreife reagierte der nächtliche Raser in Gelsenkirchen zunächst nur mit noch mehr Tempo.

Gelsenkirchen Mit Tempo 120 war ein 33-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Gelsenkirchen unterwegs. Die Polizei stoppte den Raser.

Bei einer nächtlichen Kontrollfahrt wollte eine Zivilstreife der Polizei am Samstagmorgen gegen zwei Uhr einen Mercedes anhalten und kontrollieren, der auf der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Innenstadt unterwegs war. Das Fahrzeug war durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Auf die Anhaltezeichen der Zivilstreife reagierte der Mann jedoch nicht, oder besser gesagt: er gab noch zusätzlich Gas. Trotz Blaulicht und wiederholten Signalen, anzuhalten, beschleunigte der 33-jährige Fahrer das Tempo auf bis zu 120 Stundenkilometer statt der erlaubten 50.

Auch eine rote Ampel an einer Kreuzung stoppte ihn nicht. Zum Glück passierte in dem Moment kein anderer Verkehrsteilnehmer die Kreuzung. Der 33-Jährige stoppte letztlich seinen Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Berliner Brücke. Er behauptete, erst hier die Anhaltezeichen bemerkt zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab eine Atemalkohol-Konzentration von 1,12 Promille.

1,12 Promille: Der Führerschein ist weg

Den 33-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und illegalem Kraftfahrzeugrennen als Einzelrennen. Der Führerschein und der Pkw des Mannes wurden eingezogen.

