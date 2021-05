Betrunkener Radler beschädigt zwei Autos in Gelsenkirchen

Sonne, Alkohol und Radfahren - das passt nicht zusammen. Ein Senior (71) aus Gelsenkirchen krachte am Sonntag, 9. Mai, mit seinem Rad (Symbolbild) in zwei geparkte Autos.

Ein angetrunkener 71-jähriger Radfahrer hat am Sonntag, 9. Mai, im Stadtteil Schalke zwei Autos beschädigt.

Autofahrerin spricht Gelsenkirchener Radler an, der flüchtet nach Sturz vom Unfallort

Der Gelsenkirchener fuhr am Sonntag mit seinem Rad gegen 19 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Bismarck als er in Höhe der Florastraße mit seinem Fahrrad zunächst ein rechts geparktes Auto touchierte. Anschließend fuhr er weiter und kollidierte mit einem ebenfalls rechts geparkten Wagen. Dabei stürzte der 71-Jährige und verletzte sich leicht. Eine 29-jährige Gelsenkirchenerin, die im Wagen gesessen hatte, sprach den Mann an. Der setzte allerdings wortlos seine Fahrt fort.

Die alarmierten Polizeikräfte stoppten den Gelsenkirchener schließlich einige Meter weiter. Eine herbeigerufene Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Mann vor Ort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Gelsenkircheners verlief positiv. Der alkoholisierte Radfahrer musste für eine Blutprobe mit zur Wache kommen, anschließend durfte er wieder nach Hause - zu Fuß. An den beiden betroffenen Autos entstand Sachschaden.

