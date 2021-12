Betrunken und in Schlangenlinien durch Gelsenkirchen gerast

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstag, 30. November, einen betrunkenen Autofahrer verfolgt. Ein Alkoholtest (Symbolbild) schlug positiv an. Außerdem stießen die Polizisten beim Datenabgleich auf einen Haftbefehl.

Gelsenkirchen-Bismarck. Wheelies und Schlangenlinien: Wie die Flucht eines betrunkenen Autofahrers in Gelsenkirchen endetet und was die Beamten noch aufdeckten.

Durchdrehende Reifen und lautes Motorengeheul: So fiel der Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 30. November, gegen 22.45 Uhr ein Auto auf. Bei der anschließenden Kontrolle gab es aber noch weit mehr zu beanstanden.

In Schlangenlinien durch Gelsenkirchen gerast – Flucht vor der Polizei

Aufgefallen ist der Wagen den Beamten an der Kreuzung Bismarckstraße/Bickernstraße in Bismarck vor einer Ampel. Bei Grün fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit, durchdrehenden Reifen und in Schlangenlinien los. Als die direkt dahinter fahrenden Polizeibeamten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer noch mehr Gas und flüchtete. Beim Abbiegen in die Grimbergstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass sich der Wagen um 180 Grad drehte und stehen blieb.

Den Beamten gegenüber gab der Mann an, ein paar Bier getrunken zu haben. Der Alkoholtest schlug positiv aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 39-Jährigen einen Führerschein, der sich schnell als Fälschung herausstellte. Ein weiterer Check ergab, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Außerdem war das Fahrzeug nicht versichert.

Haftbefehl und ohne Geld: 39-Jähriger landet in Gelsenkirchener Polizeigewahrsam

Die Beamten untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da der Beschuldigte die geforderte Sicherheitsleistung nicht zahlen konnte und zudem ein Haftbefehl zur Vollstreckung gegen ihn bestand, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

