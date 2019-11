Betrugsprozess geplatzt: Ex-Lehrer soll vorgeführt werden

Ein ehemaliger Lehrer aus Gelsenkirchen hatte zwischen 2009 und 2018 neun Jahre lang volle Bezüge weiter klassiert, obwohl er nach einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht Hamm 2009 bereits ausgeschieden war. Nach dem Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht in Gelsenkirchen sollte sich der heute 67-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Düsseldorf wegen schweren Betruges verantworten. Der Prozess platzte zum zweiten Mal, der Angeklagte war wegen Krankheit erneut nicht erschienen. Sein Anwalt legte ein privatärztliches Attest vor.

Die Richterin hatte bereits beim letzten Termin im Oktober ein Attest verlangt, in dem die Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten bescheinigt werden sollte. Davon könne in dem jetzigen Attest keine Rede sein, monierte sie im Gericht. Ein Mediziner hatte dem Angeklagten bescheinigt, auf Grund neurologischer Störungen nur über eine eingeschränkte Aufmerksamkeit zu verfügen. Die Richterin ordnete die polizeiliche Vorführung zum nächsten Verhandlungstag an.

Lehrer hat zusätzlich Arbeitgeberzuschüsse erhalten

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer. Der ehemalige Lehrer hatte damals zwar schriftlich angezeigt, dass er nach dem Ausscheiden noch Gehalt erhalte, aber nichts unternommen, um die zu Unrecht kassierten Beträge zurückzuzahlen. Als erschwerend bewertet die Anklage, dass der Angeklagte der Besoldungsstelle jahrelang Rechnungen zur Kranken- und Pflegeversicherung vorgelegt und dadurch zusätzlich die Arbeitgeberzuschüsse kassiert habe.

Beim Arbeitsgerichtsverfahren in Gelsenkirchen hatte die fünfte Kammer eine Mitschuld des Landes an der unrechtmäßig erfolgten Zahlung über 509.000 Euro gesehen. Die Bezirksregierung hatte es versäumt, die Besoldungsstelle über das Ausscheiden des Lehrers zu informieren. So musste der Kläger nach der gerichtlichen Entscheidung schließlich 305.000 Euro zurückzahlen.

Der Mann fehlte oft und liebt Waffen

Der Mann hatte Physik und auch katholische Religion an einem Gymnasium in Dorsten unterrichtet. Dass er vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden musste, hängt wohl auch mit seiner Leidenschaft zum Golfsport zusammen. Während seiner Krankheit hatte er in der Schweiz über ein Golfturnier berichtet. Die früheren Kollegen des 67-Jährigen erinnern sich an einen Lehrer, der häufig gefehlt habe.

Der Mann gilt neben seinen sportlichen Ambitionen auch als Waffennarr, hatte in seinem Haus einen eigenen Raum für ballistische Tests eingerichtet. Folgt das Gericht beim nächsten Termin den Anklagepunkten der Staatsanwaltschaft , drohen dem Ex-Pädagogen bis zu vier Jahre Haft.