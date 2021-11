Betrug in Gelsenkirchen: Diebe geben sich als Polizisten aus

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstag, 13. November, eine Seniorin (Symbolbild) in ihrer Wohnung im Ehmsenhof in Gelsenkirchen-Bismarck um Bargeld betrogen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Erneut haben Trickdiebe in Gelsenkirchen zugeschlagen und eine Seniorin um ihr Bargeld gebracht. Die Männer gaben sich als Polizisten aus.

Masche in Gelsenkirchen: Nachbarn verständigten Polizei wegen verdächtiger Geräusche

Die beiden Betrüger schellten am Samstag um 14 Uhr an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin, gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Die Männer behaupteten, dass Nachbarn die Polizei verständigt hätten, weil sie verdächtige Geräusche aus der Wohnung der Seniorin gehört hätten. Nun seien sie vor Ort, um zu ermitteln und um die Gelsenkirchenerin zu schützen.

In der Wohnung überredeten die Betrüger die Seniorin, ihnen ihr Bargeld für weitere polizeiliche Maßnahmen zu überlassen. Die ältere Dame schöpfte auch da keinen Verdacht. Dann verließ das Duo die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die beiden Flüchtigen waren 30 bis 35 Jahre alt, haben einen dunklen Teint, sprachen gebrochen Deutsch und trugen dunkle Kleidung. Einer ist circa 1,80 Meter groß, hat ein breites Gesicht und trug eine Strickmütze. Sein Komplize ist circa 1,65 Meter groß und hat ein schmales Gesicht.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

