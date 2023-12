Betrüger observieren Gelsenkirchener (90) in der Bank

Gelsenkirchen Betrüger haben einen hochbetagten Gelsenkirchener beim Geldabheben observiert. Daheim überrumpelten sie den Senior mit dieser Masche.

Um einen vierstelligen Bargeldbetrag haben Betrüger einen 90-jährigen Senior aus Gelsenkirchen gebracht. Die Täter hatten den Hochbetagten am Montag, 11. Dezember, zuvor beim Geldabheben gegen zwölf Uhr in einer Bank observiert und waren ihm dann heimlich bis nach Hause gefolgt.

Betrugsmasche in Gelsenkirchen: Abgehobenes Falschgeld muss aus dem Verkehr gezogen werden

Als die beiden unbekannten Männern kurz darauf an seiner Wohnungstür in einem Haus an der Gildenstraße in der Altstadt klingelten, gaben sie sich als Bankangestellte aus. Das betrügerische Duo überzeugte den 90-Jährigen, dass es sich bei dem abgehobenen Bargeld um Falschgeld handeln würde und es daher aus dem Verkehr gezogen werden müsse. Der 90-Jährige kam den Anweisungen der vermeintlichen Bankangestellten nach und händigte ihnen das Geld aus, woraufhin diese ihrer Wege gingen.

Als der Gelsenkirchener seine Tochter über das Geschehen informierte, verständigte sie umgehend die Polizei und erstattete Anzeige. Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen ist nicht vorhanden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Wer zum besagten Tatzeitpunkt zwei auffällige Männer im Bereich der Gildenstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Poilzei zu melden. Kontakt unter: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen