Betrüger beklaut 86-jährige Gelsenkirchenerin – Schmuck weg

Eine Gelsenkirchenerin wurde am Dienstag in ihrer Wohnung bestohlen.

Gelsenkirchen. Ein Betrüger hat eine Gelsenkirchenerin bestohlen. Das Diebesgut, Goldschmuck, ist mehrere Tausend Euro wert, so die Polizei.

Einer Gelsenkirchenerin ist am Dienstag (1. Juni) in ihrer Wohnung Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, soll ein vermeintlicher Wasserwerker für den Diebstahl verantwortlich gewesen sein.

Demnach klingelte der Unbekannte um 11 Uhr bei der 86-Jährigen in ihrer Wohnung in der Weberstraße in der Altstadt. Der Mann gab wohl an, den Wasserdruck kontrollieren zu müssen, da sonst ein Schaden entstehen könne. In der Wohnung verwickelte er die Frau laut Polizei in ein Gespräch und bat sie anschließend, im Bad das Wasser laufen zu lassen.

Nach wenigen Minuten habe sich der Trickbetrüger mit dem wertvollen Schmuck im Gepäck schließlich verabschiedet. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

