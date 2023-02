Besondere Premiere: Kinderoper im Musiktheater Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Mit „Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ gibt es am Musiktheater erstmals ein Stück für Menschen ab zwei Jahren.

„Kacke, das ist Kacke – was für eine Gemeinheit!“ - große Aufregung im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier: „Schrecklich, furchtbar, unerhört!“ ist es noch dazu. Ein braunes Tier ist außer sich, das Publikum begeistert. Am Freitag, 10. Februar, um 10 Uhr, ist große Premiere für eine Premiere. Zum ersten Mal in seiner Geschichte widmet sich das MiR mit der Kinderoper „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat“ von Elisabeth Naske einem Publikum ab zwei Jahren.

Die Vorlage ist das ziemlich erfolgreiche, gleichnamige Kinderbuch von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch, das seit 1989 zahlreiche kleine und große Menschen erfreut. Und an diesem Morgen im MiR am Kennedyplatz sowieso. Zeit für eine Generalprobe vor Publikum, 15 Kinder aus der städtischen Kita Tannenbergstraße sind gekommen, dazu noch ein paar weitere Gäste, die das Musiktheaterstück sehen wollen. Ganz nah sind sie alle dran, auf weichen Polstern direkt an der Bühne sitzend.

Liebevolles Bühnenbild für die Premiere im Gelsenkirchener Musiktheater: „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat“ will schon kleine Menschen ab zwei Jahren unterhalten. Foto: Sophia Dorra / Musiktheater im Revier

Und es ist wirklich schön und sehr unterhaltsam anzusehen, was da so alles rund um das Thema Verdauung passiert: Diesem kleinen, stets lispelnden Maulwurf (in diese Rolle schlüpft die beliebte MiR-Sängerin Anke Sieloff) wurde ganz übel mitgespielt. Da wacht er in seiner gemütlichen Höhle auf und weiß gar nicht wie ihm geschieht. Tatsächlich hat ihm jemand auf den Kopf gemacht, ein dicker, großer brauner Haufen! Wer ist der Übeltäter? „Ich finde den Mistkerl, den Mistmacher!“, ist der Maulwurf überzeugt – und begibt sich mit seiner Freundin Viola (Assia Weissmann), die ihn täglich musizierend auf der Bratsche besucht, auf die Suche.

Das Bühnenbild, gestaltet von Hanna Naske, ist ein riesiger Maulwurfshügel, mitten im grünen Garten des Gärtners, den an diesem Morgen Daniel Jeroma mimt. Er spielt auch die verschiedenen Tiere, die der Maulwurf auf seiner Reise neugierig verhört. Was nicht fehlen darf, ist natürlich das stille Örtchen, das wie ein Thron wirkt, hübsch anzusehen, stets stehend neben dem Garten. Schließlich geht es ja um eines: um die Hinterlassenschaften all der Tiere, die der Maulwurf während seiner Ermittlungen so antrifft. Und die er später wohl behütet wie einen Schatz gleich mit in seine Höhle nimmt und dort sorgsam aufbewahrt.

Nun macht sich der Maulwurf also auf den Weg, trifft Taube, Pferd, den Hasen, Schwein, Kuh und muss gegen Ende sogar der Ziege einen Besuch abstatten. Dafür braucht es Mutmachmusik von Viola, denn die Ziege, die hat schrecklich große Hörner. Unermüdlich, unerschrocken (außer bei der Ziege) ist der Maulwurf singend, sprechend, klingend unterwegs – bis er endlich gefunden hat, was ihn so lange schon umtreibt: Den Schurken, der ihm auf den Kopf gemacht hat.

Premiere im Gelsenkirchener Musiktheater: eine Oper für alle Menschen ab zwei Jahren

Ela Baumann, die für ihre Inszenierungen für junges Publikum mehrfach ausgezeichnet wurde, hat das Stück gemeinsam mit der Komponistin Elisabeth Naske entwickelt. Nach viel Applaus, lauten Bravo-Rufen aus dem Publikum und einer Menge Kinderlachen, nimmt sie auf dem Boden Platz vor ihrem Proben-Publikum im Kleinen Haus: „Hat es euch denn gefallen?“, fragt sie die Kleinen und erntet ein lautes „Ja!“. „Und gab es mal einen Moment, an dem euch langweilig war?“, will sie wissen. Natürlich nicht!

Froh sei sie, für so ein junges Publikum zu arbeiten, sagt Ela Baumann, die auch das Libretto schrieb, später. Und auch, dass es darauf ankommt, wie alt die Kinder seien. Bei den Jüngeren, da stehe das Staunen mehr im Vordergrund, die Älteren hätten „umso mehr Spaß am Sprachwitz“. „Wichtig ist, dass man die Kleinen da abholt, wo sie gerade stehen“, ist Ela Baumann überzeugt. Doch nicht nur die kleinen Menschen werden abgeholt, auch für die Erwachsenen ist es ein Riesenspaß, den Dreien bei ihrem Spiel im Garten zuzusehen.

Freundschaftliche Begleitung durch Viola: Mit „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat“ wird zum ersten Mal in der Geschichte des Gelsenkirchener Musiktheaters eine Kinderoper für alle Menschen ab zwei Jahren auf die Bühne gebracht. Foto: Sophia Dorra / Musiktheater im Revier

Natürlich handele es sich bei der Vorlage auch um einen Titel, der extrem ziehe, weiß Ela Baumann. Die Resonanz gibt ihr recht: Noch vor der restlos ausgebuchten Premiere am 10. Februar ist die Kinderoper sehr gefragt. Viele Karten für die jeweils 40 Plätze pro Vorstellung sind schon weg, es gibt nur noch wenige Restkarten für einige der Termine.

„Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ entstand als Koproduktion des Musiktheater im Revier und der Oper Wuppertaler Bühnen. Das Stück ist bis zum 22. März in Gelsenkirchen zu sehen. Weitere Infos und Karten unter musiktheater-im-revier.de

