Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer startet eigenes Impfzentrum

Gelsenkirchen. Das Bergmannsheil in Buer eröffnet am 22. Dezember ein eigenes Impfzentrum, ausschließlich für Erwachsene. Wie die Terminbuchung funktioniert.

Das Bergmannsheil Buer eröffnet am 22. Dezember ein eigenes Impfzentrum vor den Kliniktüren am Scherner Weg in einem separaten Gebäude. Die ersten Impftermine laufen am 22., 27. und 30. Dezember, im neuen Jahr wird dann vom 3. bis 14. Januar immer von montags bis freitags geimpft. Impftermine sind ausschließlich online über die Klinikhomepage www.bergmannsheil-buer.de/impfzentrum buchbar. Geimpft werden ausschließlich Erwachsene ab 18 Jahren. [Zum Thema: So läuft es mit der Kinderimpfung]

Buchungsportal öffnet am Donnerstag, 16. Dezember

Das Buchungsportal öffnet am Donnerstag, 16. Dezember. „Egal, ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster – wir impfen mit einem mRNA-Impfstoff und unterstützen damit die Immunisierung der Bevölkerung“, sagt Dr. Christoph Haurand, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses. „Nachdem 92 Prozent unserer Klinikmitarbeiter geimpft und das Gros auch geboostert ist, helfen wir mit dem Impfzentrum, die vierte Welle der Pandemie zu brechen“, erklärt Haurand das ergänzende Angebot, das mit der Stadt abgesprochen sei.

92 Prozent der Klinikmitarbeiter sind geimpft

Das Bergmannsheil Buer hatte bereits im Frühjahr ein Covid-Testzentrum für PCR-Testungen eingerichtet. Auch hier ist die Nachfrage der Bevölkerung weiterhin groß. Zum Impftermin sollte der Impfpass und die ausgefüllte Impfeinwilligung sowie das Aufklärungsmerkblatt zur Covid-19 Impfung mitgebracht werden. Beide Dokumente können auf der Klinikhomepage heruntergeladen werden.

