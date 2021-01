In der Emscher-Lippe-Halle soll es ab dem 8. Februar mit dem Impfen losgehen.

Corona Bereits über 9000 Impftermine in Gelsenkirchen vereinbart

Gelsenkirchen Trotz technischer Probleme sind in Gelsenkirchen alle Februar-Termine für die Corona-Impfung vergeben. Die Stadtspitze ist zufrieden.

Trotz des holprigen Starts bei der Impfterminvergabe, sind inzwischen 9000 Termine in der Emscher-Lippe-Halle vereinbart worden. Dies teilte die Stadt Gelsenkirchen mit.

Demnach sind sämtliche 2830 verfügbaren Februar-Termine vergeben. Dies entspricht der Menge der derzeit zur Verfügung stehenden Impfdosen. Außerdem wurden bereits mehr als 6.300 Termine für die Monate März und April vereinbart. Buchbar sind Impftermine für Menschen ab 80 Jahren momentan bis zum 2. Mai online über termin.corona-impfung.nrw oder telefonisch unter 0800 116117-02.

Krisenstabsleiter Wolterhoff ist "beeindruckt"

Auch wenn es bei der von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die für die Vergabe der Impftermine verantwortlich ist, am ersten Tag technische Probleme gab, kann der Impfprozess in Gelsenkirchen damit wie geplant am Montag, 8. Februar, beginnen.

„Wir stehen im engen Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die Zusammenarbeit klappt gut", teilte Krisenstabsleiter und Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff mit. "Dass es bei allein in Gelsenkirchen über 17.000 Impfberechtigten auch mal zu Wartezeiten bei der Anmeldung kommen würde, war zu erwarten. Dennoch bin ich von der hohen Zahl der Termine beeindruckt, die bereits bis zum frühen Dienstagmorgen vereinbart wurden."

