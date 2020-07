Berauschter Autofahrer rammt vier parkende Autos

Gelsenkirchen-Altstadt. Gleich vier parkende Autos beschädigte ein berauschter Autofahrer am Dienstagabend in Gelsenkirchen. Er fuhr weiter, ohne sich darum zu kümmern.

Ein 59-jähriger berauschter Autofahrer hat am Dienstag in Gelsenkirchen auf seinem Weg von der Vohwinkelstraße zur Freytagstraße am späten Abend gleich vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen verständigten gegen 23.35 Uhr die Polizei, weil der Gelsenkirchener seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Polizeibeamte konnten ihn nach einer Fahndung antreffen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 59-Jährigen sicher und verboten ihm weiterhin das Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge aller Art. Er verließ die Wache als Fußgänger. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.