Berater: Corona macht Geschäftstreibende erfinderischer

Dr. Peter Gehrke ist in Gelsenkirchen Patentanwalt und bietet am Donnerstag, 11. März, im Auftrag der IHK wieder eine kostenfreie „Erfinderberatung“ an. Aufgrund von Corona diesmal aber „nur“ als Telefonkonferenz.

IHK bietet am 11. März in Gelsenkirchen eine „Erfinderberatung“ an. Patentanwalt findet, dass Corona Gewerbetreibende erfinderischer gemacht hat.

Auch die Erfinderberatung der IHK Nord Westfalen muss der Corona-Pandemie Tribut zollen: Normalerweise empfängt Patentanwalt Dr. Peter Gehrke seine Gäste in Gelsenkirchen immer zu einem persönlichen Gespräch in seiner Kanzlei an der Hölscherstraße in Buer. Beim nächsten Beratungsangebot an diesem Donnerstag, 11. März, findet statt der 30-minütigen Einzelgespräche diesmal aber eine Telefonkonferenz statt.

Erfinderberatung der IHK Nord Westfalen ist erneut kostenfrei

Wie üblich berät Gehrke alle Interessierten zu gewerblichen Schutzrechten wie Patente, Marken und Gebrauchsmuster. Geschäftsleute und Tüftler können aber auch ihre technischen Erfindungen, das Design neuer Produkte oder ein individuell gestaltetes Firmenlogo schützen lassen. Die Beratung steht laut IHK nicht nur allen Unternehmen aus Gelsenkirchen, sondern auch aus der gesamten Region Emscher-Lippe offen. Wichtig: Auch diesmal ist die Teilnahme wieder kostenfrei.

Laut Gehrke habe die Pandemie dafür gesorgt, dass viele Gewerbetreibende erfinderischer als sonst waren. „Sie hatten durch Corona ja gezwungenermaßen auch viel mehr Zeit, um über die Zukunft ihres Betriebes nachzudenken. Und einigen sind da frische Ideen gekommen“, sagt der Patentanwalt.

Peter Gehrke war 1993 Gelsenkirchens erster Patentanwalt

„Eine Erfindung ist immer die Lösung für ein bestehendes Problem“, so Gehrke, der sich bereits im Jahr 1993 als erster Patentanwalt Gelsenkirchens in Buer niedergelassen hat. Bei besagter „Erfinderberatung“ sitzt er dann normalerweise Menschen gegenüber, die aus ihrer Idee eine gewinnbringende Innovation machen wollen. „Gemeinsam blicken wir dann auf die drei entscheidenden Faktoren einer Erfindung“, erklärt der in Marl aufgewachsene Gehrke. „Das sind die Kosten, der Nutzen und die Risiken.“

Wer teilnehmen möchte, für den ist eine Anmeldung im Vorfeld bei der IHK Nord Westfalen zwingend erforderlich bei Kilian Leufker unter: 0251/707 230 oder im Internet www.ihk-nw.de/erfinderberatung.