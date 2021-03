Bepflanzung: Wo Gelsenkirchen in diesem Jahr aufblüht

Gelsenkirchen. Der Frühling naht, Gelsenkirchen blüht auf. Das plant Gelsendienste bei der öffentlichen Begrünung der Stadt.

Gelsenkirchen blüht auf. Im gesamten Stadtgebiet ergrünen die Flächen passend zum nahenden Frühlingsbeginn. Bei der öffentlichen Bepflanzung, für die Gelsendienste zuständig ist, gilt es, zwischen mehrjährigen Zwiebelblumen und Wechselbepflanzung zu unterscheiden.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Erstgenannte Gruppe blüht in jedem Frühling aufs Neue. Sie muss nicht erneut ausgebracht werden. Dazu gehören rund 70.000 Narzissen, die beispielsweise am Nordring in Buer und an der Ringstraße verpflanzt worden sind. Auch die etwa 60.000 Krokusse, Sternhyazinthen und Schneeglöckchen (rund 3.000), und die Zwiebelmischung „Narzissen-Tulpen-Allium“ (circa 2.500) finden sich im Stadtgebiet verteilt.

Das verpflanzt Gelsendienste im Jahr 2021

In den vergangenen Jahren wurden zudem circa 150.000 Zwiebeln der Mischung „Narzissen-Camassia-Allium“ verpflanzt (beispielsweise an der Vinckestraße und an der Hattinger Straße). Auch lassen sich an der Marler Straße und am Nordsternpark zum Beispiel 225.000 Zwiebeln der Mischung „Narzissen-Tulpen“ finden.

In den kommenden Wochen werden zusätzlich etwa 50.000 Stiefmütterchen (an den Berger Anlagen, Stadtgarten und in Pflanzkübeln in der Innenstadt) sowie 2500 Gänseblümchen („Rominette“, an den Berger Anlagen) eingepflanzt – hierbei handelt es sich um die zweite Gruppe: die Wechselbepflanzung.

Der Aufwand für die Pflege der Flächen und die Wechselbepflanzung bewegt sich laut Gelsendienste auf einem Niveau, das sich mit den Vorjahren vergleichen lässt.