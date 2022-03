Benefizkonzert für die Ukraine am Sonntag im Musiktheater

In dieser Computer-Animation erstrahlt das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb.

Gelsenkirchen. Ukraine-Krieg: Musiktheater im Revier und Neue Philharmonie Westfalen veranstalten am 6. März ein Benefizkonzert – als Zeichen der Solidarität.

Der Angriffskrieg der russischen Armee in der Ukraine hat auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Musiktheaters im Revier (MiR) zutiefst erschüttert. Um sich solidarisch zu zeigen und ein Zeichen der Unterstützung zu senden, wurde kurzfristig ein Benefizkonzert anberaumt. Dieses findet am Sonntag, 6. März, um 16 Uhr im Großen Haus statt. Dort sollen auch Spenden gesammelt werden.

Ein Zeichen für den Frieden und die Demokratie

Das MiR und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) haben kurzfristig ein Programm für besagtes Benefiz-Konzert aus dem Hut gezaubert. An diesem sind beteiligt: Künstlerinnen und Künstler aus dem Opern- und Puppentheater-Ensemble, das Opernstudio NRW, die MiR Dance Company, der Opernchor sowie das NPW-Orchester. „Mit ausgewählten Musikwerken und Texten möchten wir angesichts des Krieges in Europa ein Zeichen für Frieden, Dialog und Demokratie setzen“, heißt es in der gemeinsam verfassten Pressemitteilung.

Karten für das Konzert gibt es ab sofort kostenlos an der Theaterkasse, per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de, im Onlineshop oder telefonisch unter 0209 40 97 200. Statt eines Eintrittspreises sollen alle Besucher am Eingang eine Spende entrichten.

Spenden kommen dem Verein Ukraine-Hilfe Berlin zugute

Alle Einnahmen gehen an den Verein Ukraine-Hilfe Berlin. In diesem engagieren sich in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Deutschen, die Menschen in Not, Kriegsopfer und deren Angehörige akut unterstützen. Sie leisten ehrenamtliche Hilfe für medizinische und pflegerische Einrichtungen in der Ukraine.

Informationen auch im Netz: www.mir.ruhr/benefizkonzert.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen