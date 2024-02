Benefiz-Comedy: Diese Künstler kommen nach Gelsenkirchen

Hans Gerzlich moderiert auch in diesem Jahr wieder den Benefiz-Comedy-Abend des Inner Wheel Clubs Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen Am 20. März wird zum fünften Mal der Kabarettpreis „Westfälisches Blindhuhn“ in Gelsenkirchen verliehen. Diese Künstler treten auf.

Bereits zum fünften Mal wird in diesem Frühjahr der Gelsenkirchener Kabarettpreis „Westfälisches Blindhuhn“ verliehen. Zu Gast in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche werden am Mittwoch, 20. März, die Comedians Hans Gerzlich, Serhat Dogan, Ingo Börchers, Friedemann Weise und Jens H. Claassen sein. Beginn dieses Benefiz-Comedy-Abends in dem früheren Gotteshaus an der Bochumer Straße ist um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Der Zuschauerrekord aus dem Vorjahr soll nun erneut geknackt werden

Hans Gerzlich ist nicht nur Mitorganisator, sondern er wird auch wieder die Rolle des Moderators übernehmen. „Bei unserer Veranstaltung im vergangenen Jahr konnten wir erstmals über 400 Zuschauer begrüßen. Und wir hoffen natürlich, diesen Rekord erneut brechen zu können“, sagt Gerzlich im Vorfeld der Veranstaltung.

Ausrichter dieses stimmungsvollen Beisammenseins ist wieder der Inner Wheel Club Gelsenkirchen. Und dessen Clubmeisterin, Fatma Kirchberg, hat gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen entschieden, dass der Reinerlös des diesjährigen Kabarett-Abends diesmal wieder dem Gelsenkirchener Kinderhospiz „Arche Noah“ zugutekommen soll.

Serhat Dogan, Jens Heinrich Claassen und Frank Bürgin sind diesmal mit dabei

Als mögliche Preisträger stellen sich auch Serhat Dogan und Jens Heinrich Claassen in Ückendorf vor. Dogan habe laut Gerzlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte. „Er wird sie uns auf der Bühne erzählen – und sie ist saukomisch“, verspricht der Moderator. Musikalisch wird es bei Claassen. Der ist Mitte 40, wohnt nach eigenem Bekunden wieder bei seiner Mutter und hat Torschlusspanik. Außerdem ist er sehr reich – behauptet er. „Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht“, sagt Gerzlich und lacht. „Aber ich weiß, dass er sehr witzig ist. Und Pointenreichtum ist ja auch Reichtum.“

Mit dabei ist auch Filmemacher Frank Bürgin. Zwei seiner Arbeiten sind die Gelsenkirchener Ausgabe der WDR-Reihe „Heimatabend“ und „Das Beben im Pott“ – eine Dokumentation über eine Woche im Jahr 1997, in der zwei Fußballvereine aus dem Ruhrgebiet einen Europapokal in den Pott holen konnten. Zeiten, von denen zumindest der FC Schalke 04 derzeit Lichtjahre entfernt ist. Außerdem war Bürgin der Letzte, dem Schauspieler Götz George kurz vor seinem Tod noch ein ausführliches Interview gegeben hat.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich

Und was qualifiziert Bürgin dafür, den Gelsenkirchener Kabarettpreis für „Betriebsfremde Komik“ entgegenzunehmen? Das verrät Moderator Hans Gerzlich am 20. März in der Heilig-Kreuz-Kirche. Dort wird auch wieder Heinrich Wächter, seines Zeichens „Blindhuhn“-Urgestein und Chef des Gelsenkirchener Köcheclubs, mit von der Partie sein.

Karten im Vorverkauf kosten 25 Euro und sind erhältlich in den Altstadt-Buchhandlungen Junius und Kottmann, im Friseur-Salon Augustin (Feldmarkstraße 130) sowie im Netz unter: www.emschertainment.de.

