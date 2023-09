Beliebt: Das zeigt der neue Gelsenkirchener Adventskalender

Gelsenkirchen-Beckhausen. Viel zu entdecken gibt es auch in diesem Jahr wieder auf dem neuen Gelsenkirchener Adventskalender. Dieser Stadtteil steht im Mittelpunkt.

Beckhausen ist einer der ländlicheren Stadtteile von Gelsenkirchen, allzu viele bemerkenswerte Baudenkmäler gibt es hier nicht. Eine Ausnahme bildet da vielleicht das kleine Bahnwärterhäuschen an der Horster Straße: Eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger hat sich dafür eingesetzt, das Häuschen zu erhalten, mittlerweile ist es ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt steht das Bahnwärterhäuschen im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt des aktuellen Gelsenkirchener Adventskalenders.

Der Sommer ist vorbei, die Adventszeit rückt immer näher: Ab dem 16. Oktober gehen die beliebten Kalender in den Verkauf und wie immer „wimmelt“ es auf dem Titelbild wieder kräftig. Liebevoll gestaltet hat ihn wie auch schon in den Jahren zuvor der Künstler Jesse Kraus, auf seinem Wimmelbild gibt es auch beim fünften, sechsten und siebten Hinsehen noch viel zu entdecken.

Viele Gelsenkirchener Sehenswürdigkeiten haben sich versteckt

„Wir schauen ja immer, in jedem Jahr einen anderen Stadtteil von Gelsenkirchen in den Fokus zu nehmen“, sagt Sandra Falkenauer von der Stadtmarketing Gesellschaft (SMG) – sie ist verantwortlich für den Kalender. „In diesem Jahr haben wir uns für Beckhausen entschieden.“ Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch andere Stadtteile prominent vertreten sind: Wer genau hinschaut, der findet etwa die Kanalbühne im Nordsternpark, den Buerschen Rathausturm oder den Turm der Kirche Heilige Familie in Bulmke.

Was gibt es noch zu sehen? Fans des S04 werden ihn sofort entdecken, auch wenn er Schal und Mütze trägt – den letzten Flutlichtmast des Parkstadions, der seit Anfang des Jahres wieder strahlt. Subtiler kommen da schon die Eckfahnen auf dem Spielfeld daher, die eine „2“ tragen und dezent auf die aktuelle Ligazugehörigkeit der Königsblauen verweisen.

Hier gibt es den Adventskalender zu kaufen

Jesse Krauß illustriert nun bereits im siebten Jahr den Adventskalender und erstellt jedes Jahr aus den gemeinsamen Ideen ein weihnachtliches Wimmelbild. „Jesse Krauß und ich sind ein eingespieltes Team, aber wir freuen uns jedes Mal aufs Neue total, wenn der Kalender am Ende so schön geworden ist, wie wir ihn am Anfang des Jahres zunächst nur in unser Vorstellung vor Augen hatten“, so Sandra Falkenauer.

Ab dem 16. Oktober ist die neunte Auflage des Gelsenkirchener Adventskalenders der SMG zum Preis von 3,99 Euro an rund 30 Verkaufsstellen im Stadtgebiet erhältlich, unter anderem in den Bürgercentern der Stadt in Buer, Horst, Erle und Altstadt.

