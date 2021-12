Belästigung in Gelsenkirchen: Duo beschützt Frau an U-Bahn

Eine Frau ist in Gelsenkirchen am Donnerstag, 16. Dezember, von zwei Männern (23, 36) vor den Nachstellungen eines aggressiven Mannes beschützt worden. Bei der Auseinandersetzung an einer U-Bahn-Haltestelle wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt.

Gelsenkirchen-Altstadt. Zwei Männer haben in Gelsenkirchen eine Frau vor den Nachstellungen eines aggressiven Mannes beschützt.

Eine Frau ist in Gelsenkirchen am Donnerstag, 16. Dezember, von zwei Männern (23, 36) vor den Nachstellungen eines aggressiven Mannes beschützt worden. Bei der Auseinandersetzung an einer U-Bahn-Haltestelle wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt.

Belästigte Frau findet zunächst Schutz beim Straßenbahnfahrer in Gelsenkirchen

Der Gelsenkirchener war am Donnerstag gegen 16.10 Uhr in der Straßenbahnlinie 302 wiederholt in aggressiver und belästigender Weise auf eine 54-jährige Frau zugelaufen. Diese hatte zunächst beim Straßenbahnfahrer Hilfe gefunden. Als sie schließlich an der U-Bahn-Haltestelle Heinrich-König-Platz in der Altstadt ausstieg, lief der 24-Jährige erneut in aggressiver auf die Frau zu, woraufhin die Gelsenkirchenerin wieder in die Straßenbahn flüchtete. Aber auch hierhin folgte ihr der Mann.

Schließlich stellten sich ihm zwei 23 und 36 Jahre alte Fahrgäste aus Gelsenkirchen und Waltrop in den Weg und verließen schließlich mit dem 24-Jährigen die Straßenbahn. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten hatten die beiden Männer den 24-Jährigen bereits am Boden fixiert. Der Gelsenkirchener wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

