Beim Kangatraining schwitzen die Mamas – das Baby entspannt

Ein Schritt nach rechts, ein Schritt nach links, dann wird sich nach vorne gebeugt während verschiedene musikalische Sommerhits den Takt vorgeben. Der Ablauf erinnert stark an einen herkömmlichen Gymnastikkurs im Fitnessstudio, aber beim Kangatraining in Gelsenkirchen gibt es eine Besonderheit: Die Kursteilnehmer sind Mütter mit ihren Babys.

Währen Mama ins Schwitzen kommt, entspannt der Nachwuchs in einer Babytrage direkt vor der Brust. „90 Prozent der Babys schlafen bei den Trageübungen ein“, erklärt Janin Pliska, die den Kurs im Gelsenkirchener Süden leitet. Die 32-Jährige sei selbst auf die Sportart aufmerksam geworden, als sie nach Möglichkeiten suchte, sich nach der Geburt ihres Sohnes Phil wieder zu bewegen. Aufgefallen sei ihr zunächst, dass Fitnessstudio-Mitarbeiter oft nicht wüssten, was dem Körper vor, nach und während der Schwangerschaft gut tut und was eher nicht.

„Ich habe gemerkt, bei dem Thema gibt es viel Unsicherheit. Selbst Frauenärztinnen konnten mir da nicht wirklich weiterhelfen“, sagt sie. Auf der Suche nach jemanden der Ahnung hat, stieß sie aufs Kangatraining. Zwei Jahre nahm sie selbst an Kursen teil, bevor sie die zweiwöchige Ausbildung als Trainerin in Wien absolvierte. 2018 wurde sie erneut mit Tochter Mila schwanger. Dadurch überzeugte sich sie auch vom Prekanga, das sich an Frauen noch vor Geburt des Kindes richtet. Diesen Kurs bietet sie aktuell coronabedingt online an.

Janin Pliska leitet den Kangatraining-Kurs in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Beim Kangatraining wird die Muskulatur aufgebaut und gestärkt. Dabei werden die Beschwerden, die eine Frau vor, während und nach der Schwangerschaft hat, berücksichtigt. Das Kangatraining, das seit 2009 besteht, wird weltweit in 22 Ländern ausgeübt. Entwickelt wurde die Sportart von der Tänzerin, Personaltrainerin und Dreifachmama Nicole Pascher zusammen mit Sportwissenschaftlern, Hebammen und Gynäkologen.

Dadurch, dass der Nachwuchs live dabei ist und nicht irgendwo abgegeben werden muss, bietet das Programm für Mütter eine Erleichterung. Sie können entspannt etwas für sich selbst tun. So sehen es auch die Kursteilnehmerinnen Jenny Lampatz und Ana Kollmann, die sich mit Josepha (zwölf Wochen) und Paul (neuneinhalb Monate) für den Kurs angemeldet haben.

Aufwärmen, mit Mama kuscheln und abschließendes Dehnen

Kontakt zu den Kangatrainerinnen Interessierte können sich für die Kurse bei Janin Pliska unter 0172/2063850 oder per Mail an janin@kangatraining.de wenden. Miriam Musiolik bietet ebenfalls ein Kangatraining in Gelsenkirchen an. Einen Überblick über das Kursangebot der beiden Frauen gibt es auf: kangatraining.info

„Bauchnabel wieder fest zur Wirbelsäule ziehen. Eine Hand an den Kopf, die andere an den Po“, ruft Janin Pliska in den Raum. Sie selbst nutzt im Kurs eine Puppe, um die Übungen realitätsnah ausführen zu können. Teils sind es auch kleine Tanzchoreografien, inklusive Mambo- und Cha-Cha-Cha-Schritte, die in den Ablauf integriert werden. Ein anfängliches Aufwärmprogramm, bei dem auch mal mit Mama gekuschelt wird und ein abschließendes Dehnen gehören ebenfalls zum Programm.

Als Raum nutz sie derzeit das „Yoga und mehr an der Marina“ an der Johannes-Rau-Allee 33 in Bismarck. Coronabedingt liegen dort die Sportmatten jeweils in einem Rahmen aus Klebeband, welche mit ausreichendem Abstand befestigt wurden. Mehr als acht Teilnehmerinnen beziehungsweise mit Nachwuchs 16 Teilnehmende können derzeit einen solchen Kurs machen.

Janin Pliska ist es generell wichtig, den Überblick zu behalten, um bei falschen Bewegungen korrigieren zu können. Soziale Kontakte spielen beim Kursangebot, laut der Gelsenkirchenerin, auch eine Rolle. Sie erklärt: „Da das Leben als Mama auch mal anstrengend und frustrierend sein kann, sehen die Teilnehmerinnen das Kangatraining auch als Abwechslung und Gute-Laune-Bringer.“