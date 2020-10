Beim Gelsenkirchener Adventskalender steht Buer im Fokus

Es wimmelt mal wieder ganz kräftig auf dem Bild. Die Buersche Domplatte ist zu sehen, und dort ist ganz schön was los: Kinder bauen einen Schneemann, andere schlittern über die Eisbahn, ein verliebtes Pärchen geht Arm in Arm. Zu sehen ist das Bild auf dem neuen Gelsenkirchener Adventskalender, der ab der kommenden Woche erhältlich ist.

Verantwortlich dafür zeichnet wie in jedem Jahr die Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG), das Bild stammt wieder vom heimischen Künstler Jesse Krauß, der nunmehr zum vierten Mal als Illustrator dabei ist.

Viele Gelsenkirchener Landmarken gibt es zu entdecken

Bei der Motivauswahl habe man auf Abwechslung gesetzt, sagt Sandra Falkenauer, die Marketing-Chefin der SMG. „Letztes Jahr zeigte das Wimmelbild den Heinrich-König-Platz in der City von Gelsenkirchen, da lag es nahe, dieses Jahr Buer und die nördlichen Stadtteile in den Mittelpunkt des weihnachtlichen Geschehens zu rücken.“

Wer genauer hinschaut, entdeckt auf dem Kalender auch weitere Landmarken aus dem Norden der Stadt. Die BP-Raffinerie ist genauso zu sehen wie Rathausturm, Museum oder die Westfälische Hochschule, hinter einem Dach lugt der Horster Löwe hervor. Anspielungen gibt es aber auch auf andere Ereignisse aus dem Jahr 2020: Zwei spazierende Pinguine verweisen auf das neue Gehege in der Zoom-Erlebniswelt, ein Schild weist auf die neuen Fahrradrouten zwischen Rathaus Buer und Hans-Sachs-Haus hin.

Das Thema Corona kommt vor, steht aber nicht im Vordergrund

Das Thema Corona steht zwar nicht im Vordergrund, wer genau hinschaut, entdeckt aber einige Anspielungen: Etwa die „Abgesagt“-Schilder im Schaukasten vor der Kirche, oder den Mann mit Mundschutz, der mit einer Packung Toilettenpapier unter dem Arm über den Platz stapft. „Wir wollten das Thema auf einem Adventskalender nicht so groß bespielen“, sagt Sandra Falkenauer, „aber weglassen können wir es natürlich nicht.“

Der Adventskalender ist ab dem 13. Oktober zum Preis von 3,90 Euro an über 30 Verkaufsstellen erhältlich, unter anderem auch im Hans-Sachs-Haus sowie in den Bürgercentern in Buer, Horst und Erle. „Der Preis ist dieses Jahr günstiger, da die SMG die Mehrwertsteuersenkung an die Käufer weitergibt“, sagt Sandra Falkenauer.

