Beim CVJM Gelsenkirchen bedanken sich am Festende die Helfer

Gemütlich daheim im Kreis der Lieben: Dieses Glück ist nicht jedem beschert. Und weil das zwar so ist, aber nicht so sein sollte, lädt der CVJM alljährlich – diesmal bereits zum 55. Mal – Alleinstehende, Alleinerziehende, Obdachlose, Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen und jene, die seit langem oder auch ganz frisch allein im Leben stehen, zur gemeinsamen Weihnachtsfeier ins CVJM-Heim an der Bokermühlstraße.

Auch in diesem Jahr war die Nachfrage groß: 120 Menschen nahmen das Angebot gern an. Viele der Gäste waren zwar 50 Jahre und älter, aber auch einige junge Mütter mit Kindern waren diesmal dabei. Damit war der Saal bis auf den allerletzten Platz besetzt. 30 ehrenamtliche Helfer kamen neben dem CVJM-Kernteam, um den Abend für alle so schön wie möglich zu gestalten. Und am Ende waren es nicht allein die bescherten Gäste, die sich bei den CVJM-Organisatoren um Dorothee und Ralf Keddigkeit sowie Anne Rust bedankten, sondern eben jene Helfer. „Das war wirklich Weihnachten, haben sie geschwärmt. Das hat uns natürlich auch gefreut“, erklärt Ralf Keddigkeit.

Gelsenkirchen Spenden jederzeit willkommen Nach der Weihnachtsfeier für Alleinstehende ist vor der Weihnachtsfeier für Alleinstehende: Wer die Arbeit des CVJM unterstützen möchte, kann jetzt schon einen Beitrag für die Feier in 2020 oder andere soziale Aktivitäten des CVJM-City e.V. spenden. Das Spendenkonto hat die IBAN-Nummer DE42 4205 0001 0101 010834. Wer es speziell für die nächste Feier tun will, sollte das Stichwort „WfA“ beifügen.

Ein ehemaliger Gast kommt jetzt als Helfer, um etwas zurück geben zu können

Tütenpacken beim CVJM: Das findet bereits eine Woche vor dem Fest statt. An Heiligabend haben die Helfer dann genug zu tun. Unser Bild zeigt von links die Helfer Ralf, Bärbel, Claudia, Anne und Klaus. Foto: Heinrich Jung / Funke Foto Services

Tatsächlich war diesmal unter den Helfern auch ein „Neuer“, den man eigentlich schon gut kannte: bisher allerdings als Gast. „Das freut uns natürlich besonders. Er sagte, er wolle nun, da er sich wieder gefangen habe, gern etwas zurück geben, was er an Unterstützung bekommen habe, auch von uns“, erzählt Keddigkeit. Hilfe kam diesmal auch erstmals von Mitgliedern des Jesuszentrum International, die sehr unbürokratisch angefasst hätten. Und auch diesmal seien ortsansässige Bäcker, Metzger, Wurstfabrikanten und auch ein privates Busunternehmen gern als Sponsoren eingesprungen für 250 (vom Helferteam Heiligabend geschmierten und belegten) Brötchen, Wurst und Kartoffelsalat sowie Geschenke für alle und Getränke – Alkohol ist dabei natürlich tabu. „Auch ‘Warm durch die Nacht’ fragt immer an, wie sie helfen können. Wir tauschen uns aus, auch mit Geschenken, das ist ein gut funktionierendes Netzwerk, ganz ohne Schirmherren“, staunt Keddigkeit selbst.

Pianisten und junge Musiker sorgen für die weihnachtlichen Klänge

Zu den spontanen Helfern zählten diesmal auch neben dem Pianisten, der den ganzen Abend mit weihnachtlicher Musik begleitete, drei junge Musiker aus dem CVJM-Team, bei deren Liedern die Gäste häufig spontan einstimmten. Die Kinder unter den Gästen durften sogar singend die Bühne stürmen.

Weihnacht-besinnlich ging es freilich auch bei der Weihnachtsfeier für Gemeindemitglieder der Apostelkirche am Trinenkamp zu. Familie, Singles und Paare waren hier nach dem Gottesdienst in der Christuskirche zur gemeinsamen Feier geladen.