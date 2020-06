Beigeordnetenwahl im Rat: Gelsenkirchener Grüne für Fischer

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Grünen kritisieren generell den Zeitpunkt der Beigeordnetenwahl: Im Rat wollen sie aber für ihren Kandidaten Fischer stimmen.

Die Grünen werden in der Ratssitzung am Donnerstag (25.6.) bei der Wahl eines Beigeordneten für die Bereiche Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ihren Stadtverordneten David Fischer vorschlagen und geschlossen für ihn stimmen.

Dies habe die Fraktion einstimmig beschlossen, so der Fraktionsvorsitzende Peter Tertocha: Die Kenntnisse und Erfahrungen der von der SPD favorisierte (parteilosen) Bewerberin Anne Heselhaus in der Führung und Organisation einer Verwaltung, so Tertocha, „sind unbestritten. Aber auch David Fischer hat an dieser Stelle langjährige Erfahrungen und Kenntnisse und er verfügt nach Auffassung der Grünen Fraktion zusätzlich über deutlich mehr Erfahrung in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport.“

Grüne bleiben bei ihrer generellen Kritik am Wahlzeitpunkt

Die Grünen bleiben – trotz der Bewerbung ihres eigenen Kandidaten Fischer – bei ihrer generellen Kritik. Eine Beigeordneten-Stelle kurz vor der Kommunalwahl noch schnell mit den alten Mehrheitsverhältnissen neu zu besetzen, halten sie für unpassend.