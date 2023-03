Bei Supermarkt-Raub Verkäuferin verletzt: Vier Täter gesucht

Gelsenkirchen. Verletzt wurde eine Supermarkt-Verkäuferin in Gelsenkirchen-Ückendorf, als vier Jugendliche beim Diebstahl erwischt wurden und sie wegstießen.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht werden vier jugendliche Räuber, die am Donnerstagabend in einem Ückendorfer Supermarkt E-Zigaretten gestohlen und bei ihrer Flucht eine Angestellte (62) des Hauses verletzt haben. Eine konkrete Beschreibung der Täter liegt vor.

Ein Täter stieß die Verkäuferin um: Sie erlitt Verletzungen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 20.10 Uhr: Vier bislang unbekannte Jugendliche wollten mit zahlreichen E-Zigaretten als Diebesgut das Geschäft an der Ückendorfer Straße verlassen, als sich ihnen eine Verkäuferin in den Weg stellte. Einer der jungen Männer stieß sie zur Seite, wodurch sich die Frau Verletzungen zuzog. Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Hohenfriedberger Straße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Täterbeschreibung: alle 15 bis 20 Jahre alt. 1.) kurze, dunkle Haare sowie einen leichten, dunklen Schnurr- und Kinnbart, schwarze Jacke, darunter ein helles Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. 2.) dunkelblaue Mütze, schwarze Jacke, dunkle Hose, weiße Schuhe. 3.) weißer Kapuzenpullover, blaue Jeans, hatte eine rote Tüte dabei. 4.) schwarze Kappe, blaue Jacke mit weiß-rotem Streifen auf Brusthöhe, dunkle Hose, weiße Schuhe.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Identitäten dieser Männer? Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen