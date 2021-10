Bei „Otello“ entscheidet das Publikum über Leben und Tod

Gelsenkirchen. Manuel Schmitts Sicht auf die Oper von Rossini feiert am 23. Oktober Premiere. Publikum stimmt ab, ob Desdemona wirklich sterben muss.

Das gab’s sicherlich noch nie auf der Gelsenkirchener Opernbühne: Das Publikum selbst darf am Ende darüber abstimmen, ob der Abend in einer blutigen Tragödie endet oder mit einem friedlichen Happy End. Wenn am Samstag, 23. Oktober, die Premiere von Gioachino Rossinis Oper „Otello“ im Musiktheater im Revier (MiR) rasant auf ihren Höhepunkt zusteuert, dann wird der Doge von Venedig das Spiel kurz stoppen und die Zuschauer auffordern, die Wahlzettel zu ziehen. Soll Desdemona leben oder sterben?

Tragische Intrigengeschichte, für die der Komponist zwei Schlussversionen schrieb

Regisseur Manuel Schmitt (l.) und Bühnenbildner Julius Semmelmann fiebern der Premiere von „Otello“ am 23. Oktober im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier entgegen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die tragische Intrigen-Geschichte rund um Otello und Desdemona kennen Literatur- und Opernfreunde aus den Texten von Shakespeare und der Oper von Verdi. Und sie wissen: Desdemona bleibt auf der Strecke. Weniger bekannt ist allerdings, dass sich auch Rossini dem Stoff widmete und 1816 uraufführte. „Und kaum jemand weiß, dass der Italiener gleich zwei Schlussversionen komponiert hat“, sagt Regisseur Manuel Schmitt, der die nur selten gespielte Oper nun mit einer außergewöhnlichen Idee für das MiR in Szene setzt. Schmitt überlässt die Entscheidung über das Finale dem Publikum.

Für das Sängerensemble, die Beleuchter, Bühnenbildner und Musiker eine intellektuelle Herkulesaufgabe und logistische Meisterleistung, müssen sie doch beide Versionen auf Anhieb parat haben. Noch laufen die Proben dafür auf Hochtouren. Am Dienstag zum Beispiel feilte Manuel Schmitt mit Otello-Darsteller Khanyiso Gwenxane und Desdemona Rina Hirayma penibel und parallel an beiden Versionen. Mal zückt Gwenxane den Dolch und meuchelt Desdemona nieder, mal erkennt er, dass er getäuscht wurde und umarmt die Geliebte. Schmitt greift immer wieder ein, jede Geste, jeder Schritt muss sitzen, jede Emotion ablesbar sein. Schon im Foyer werden die Zuschauer ihre zwei Stimmkarten erhalten, die sie zwölf Minuten vor Schluss zücken und damit über Leben und Tod entscheiden dürfen.

Werk erfordert sechs ausgezeichnete Tenöre, die in den Wettstreit treten

Dass Rossinis Oper heute nur noch selten auf die Bühnen kommt, liegt nach Meinung des Regisseurs auch an der großen musikalischen Herausforderung. Das Werk verlangt allein sechs Tenöre für große anspruchsvolle Partien. Außerdem pflege die Musikwelt eher den heiteren Rossini, den man von Stoffen wie den „Barbier von Sevilla“ kennt: „Wir zeigen jetzt den ernsten Komponisten ganz ohne Klamauk.“ Mit den Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verspricht diese Oper aber auch inhaltliche Brisanz. Schmitt: „Das Stück zeigt, wie ein Mensch innerhalb von zwei Stunden brutal zu Fall gebracht wird.“

Sein Regiekonzept nennt Schmitt, der 2018 mit fulminantem Erfolg Bizets „Perlenfischer“ fürs MiR eingerichtet hatte, „nah am politischen Zeitgeist“. Das Spiel rund um den farbigen, in Diensten Venedigs stehenden Feldherrn Otello, der heimlich mit Desdemona verheiratet ist, siedelt die Regie im vielbeschworenen Haus Europa an. Die wesentliche Frage, die Schmitts Sicht stellt, lautet: „Wer gehört dazu und wer wird ausgeschlossen? Wer ist willkommen, wer nicht?“

Wie sich das gastfreundliche Haus Europa nach und nach in eine Festung verwandelt

Die Ausstattung dafür entwickelte Julius Theodor Semmelmann in Form einer opulenten Einheitsbühne, die sich im Verlauf des Geschehens in Facetten immer weiter verändert. Der Bühnenbildner verspricht: „Die Szenerie entwickelt sich von einem zunächst gastfreundlichen offenen Haus zu einer Festung.“ Die Integrationskraft einer vermeintlich offenen Gesellschaft bröckelt mit dem Auftauchen des Fremden. Dabei verspricht die spiegelverkehrt lesbare Schrift über dem Gebäude: „In Varietate Concordia“ (In Vielfalt geeint). Der stolze Stier Europa aber steht längst auf wackeligen Beinen, am Ende liegt das Symbol am Boden, Stacheldraht und Mauer künden von Abschottung.

Musikalisch wird die Neue Philharmonie unter der Leitung von Giuliano Betta diesen Otello auf seinem Weg begleiten. Ob er am Ende zum blinden Mörder oder zum Erkennenden eines Ränkespiels wird, darauf ist auch das Regieteam mächtig gespannt. Die Zuschauer, sie haben die Wahl.

